«Я увижу всех, кого уже нет в живых»: Ирина Безрукова вспомнила о знакомстве с Заворотнюк и рассказала об умершем сыне

29 мая 2025, 21:31

Ирина Безрукова рассказала о знакомстве с Анастасией Заворотнюк

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк вспомнила об общении с артисткой и умершем сыне.





Анастасии Заворотнюк не стало ровно год назад, 29 мая 2024 года. Звезда боролась с самой агрессивной формой рака головного мозга – глиобластомой. Актриса умерла в возрасте 53 лет.



Ирина Безрукова хорошо знала покойную артистку. В беседе с изданием VOICE она высказалась об одной популярной версии появления онкологии у Заворотнюк. Дело в том, что за год до обнаружения рака актриса прибегла к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В 2018 году у звезды и её мужа, фигуриста Петра Чернышёва, родилась дочь Мила.





«Чей-то организм справляется (с ЭКО – прим. ред.), чей-то – нет. Потому что это серьёзная гормональная стимуляция. Но версию о том, что это и спровоцировало онкологию, нужно выдвигать, скорее, её лечащему врачу. Мы можем только предполагать, что являлось причиной её ухода. Что стало той самой точкой невозврата в здоровье, когда организм не справился, наверное, мы уже никогда не узнаем», – высказалась Безрукова.

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

«Мы познакомились в Табакерке, в самом первом помещении театра, которое все называли подвалом. Анастасия была совсем юная, но она прекрасно справилась с ролью. Настя была невероятно хороша в постановке. Она мне запомнилась жизнелюбивой, солнечной, весёлой. Я бывала у неё на съёмках "Моей прекрасной няни", мы общались. У нас была одна портниха, которая одевала её и меня, шила нам вещи. Она любила жизнь, всегда была ухоженная, красивая, нарядная, улыбчивая. Такой я её и запомнила», – поделилась бывшая жена Сергея Безрукова.