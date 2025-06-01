«Надо согласовать масштаб»: убитый горем Пётр Чернышёв нашёл в себе силы рассказать о памятнике Анастасии Заворотнюк

01 июня 2025, 11:30

Чернышёв только сейчас нашёл силы заняться памятником на могиле Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

Семья Анастасии Заворотнюк в годовщину её смерти 29 мая собралась на Троекуровском кладбище. Вдовец артистки Пётр Чернышёв нашёл в себе силы впервые рассказать о будущем памятнике на её могиле.





Почтить память звезды сериала «Моя прекрасная няня» на её могилу пришли самые близкие: мама Валентина Борисовна, муж-фигурист Пётр Чернышёв и трое детей – шестилетняя Мила, 24-летний Майкл и 29-летняя Анна, которая в апреле родила первенца. Также на кладбище приехала Татьяна Навка, которая помогала семье в тяжёлое время.



В беседе с журналистами Чернышёв еле слышно признался, что только сейчас нашёл в себе силы заняться памятником супруге.





«Проект ещё не готов. Масштаб сначала надо согласовать», – отметил фигурист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.