Анна Заворотнюк раскрыла причину, по которой планирует купить квартиру за границей

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк ищет источник дохода
Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк в личном блоге рассказала, что задумалась о поиске пассивного дохода.



По словам Анны Заворотнюк, она рассматривает вариант со сдачей недвижимости в аренду. Знаменитость планирует приобрести квартиру в ОАЭ для того, чтобы ее сдавать и иметь стабильный пассивный доход.

Анна отметила, что уже занялась поиском специалиста, который поможет ей с приобретением недвижимости в Дубае.

Напомним, Анна Заворотнюк и ее муж около трех лет живут на два города: в Москве и в Дубае.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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