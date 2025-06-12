Татьяна Навка показала фигуру в купальнике на пляже в Сочи

12 июня 2025, 16:26

Татьяна Навка (Фото: Инстаграм* @tatiana_navka)

На сегодняшний день Татьяна Навка отдыхает на курорте Краснодарского края. Олимпийская чемпионка в танцах на льду в личном блоге опубликовала кадры в летнем образе, сделанные на пляже в Сочи.