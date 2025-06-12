Татьяна Навка показала фигуру в купальнике на пляже в Сочи
На сегодняшний день Татьяна Навка отдыхает на курорте Краснодарского края. Олимпийская чемпионка в танцах на льду в личном блоге опубликовала кадры в летнем образе, сделанные на пляже в Сочи.
Спортсменка позировала в пестром закрытом купальнике с декольте. Наряд подчеркнул стройные ноги фигуристки.
На опубликованном видео Татьяна выходила из воды под песню «Море зовет» группы «Фабрика». Она с улыбкой позировала перед камерой и посылала воздушный поцелуй зрителям.
По словам спорстменки, предстоящий летний сезон в Сочи станет рекордным по количеству ледовых представлений.
*Запрещен в РФ
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