«Рассматриваю, как муравьи ползают»: Басков раскрыл необычный способ лечения голоса

Певец Николай Басков лечит голос тишиной
Николай Басков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Обладатель золотого голоса России Николай Басков раскрыл необычный способ его лечения в беседе с Пятым каналом. Однажды певец уже вылечил ячмень с помощью красной нитки. Тогда он предполагал, что его продуло во время поездки на Байкал.



«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя», — сказал исполнитель.


Кроме того, Николай самостоятельно лечится от простуды. По его словам, «простуда сходит», если обмотать голову пуховым платком и замотать горло на ночь.

«Реально наутро просыпаешься — и простуда сходит», — заключил Басков.
Николай не единственный, кто приводит здоровье в норму необычными способами. Недавно шансонье Любовь Успенская раскрыла свой секрет нормального давления.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0