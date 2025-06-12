«Рассматриваю, как муравьи ползают»: Басков раскрыл необычный способ лечения голоса
Певец Николай Басков лечит голос тишиной
Обладатель золотого голоса России Николай Басков раскрыл необычный способ его лечения в беседе с Пятым каналом. Однажды певец уже вылечил ячмень с помощью красной нитки. Тогда он предполагал, что его продуло во время поездки на Байкал.
«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя», — сказал исполнитель.Кроме того, Николай самостоятельно лечится от простуды. По его словам, «простуда сходит», если обмотать голову пуховым платком и замотать горло на ночь.
«Реально наутро просыпаешься — и простуда сходит», — заключил Басков.Николай не единственный, кто приводит здоровье в норму необычными способами. Недавно шансонье Любовь Успенская раскрыла свой секрет нормального давления.