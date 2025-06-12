«Рассматриваю, как муравьи ползают»: Басков раскрыл необычный способ лечения голоса

12 июня 2025, 18:27

Певец Николай Басков лечит голос тишиной

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Обладатель золотого голоса России Николай Басков раскрыл необычный способ его лечения в беседе с Пятым каналом. Однажды певец уже вылечил ячмень с помощью красной нитки. Тогда он предполагал, что его продуло во время поездки на Байкал.







«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя», — сказал исполнитель.



«Реально наутро просыпаешься — и простуда сходит», — заключил Басков.

