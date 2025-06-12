Вылитая Мона Лиза: младшая дочка Пугачевой снялась в купальнике от премиального бренда

11-летняя дочь Аллы Пугачевой снялась на пляже в брендовом купальнике
Максим Галкин* с дочерью Лизой (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Младшая дочка Аллы Пугачевой уехала вместе с отцом в отпуск и снялась у бассейна в брендовом купальнике. Семейные фотографии Максим Галкин* опубликовал в личном блоге.



Шоумен отправился на отдых с 11-летними двойняшками — Лизой и Гарри. В целях безопасности Галкин* не стал раскрывать название страны, в которой отдыхает с детьми.

При этом юморист активно делится с фанатами снимками из отпуска. На опубликованных кадрах младшая дочь Пугачевой Лиза позирует в купальнике от премиального бренда.

«Моя Мона Лиза», — подписал фото Галкин*.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

**Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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