«То я гот, то я эмо»: Анна Заворотнюк рассказала о юношеском протесте и поисках себя

15 сентября 2025, 20:03

Анна Заворотнюк поделилась, как мать поддерживала её в подростковый период

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, откровенно рассказала о своём подростковом периоде, отметив, что с возрастом стала совсем другим человеком. По её словам, в юности она постоянно экспериментировала с внешностью и стилем, пробуя на себе разные образы.







«В подростковом возрасте у меня был тот еще бунт: то я гот, то я эмо, то анимешница, у меня каждый год-два была новая роль. Волосы всех цветов, пирсинг, пару татуировок даже успела, в общем, эксперимент на эксперименте», — поделилась она.

«Моя мама настоящая героиня. Она никогда мне не запрещала искать себя, давала свободу быть разной», — добавила она.