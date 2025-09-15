Достижения.рф

«По видеозвонку»: Муцениеце и Дранга появились на празднике у своей свахи

Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые вышли в свет как муж и жена
Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце и её супруг Пётр Дранга вместе посетили светское мероприятие. Фотографии с праздника актриса опубликовала в своём личном блоге.



В минувшие выходные пара побывала на дне рождения подруги Агаты, Олеси Шиповской. Именно Шиповская познакомила Муцениеце с аккордеонистом.

Олеся рассказала, что год назад познакомила пару во время видеозвонка. Она назвала их историю любви очень красивой, честной и сильной, и пообещала всегда восхищаться этой парой.

Вскоре у Муцениеце и Дранги родится дочка. Для актрисы это станет третьим ребёнком, а для музыканта — первым.

Ранее Агата Муцениеце раскрыла, как готовилась к вечеру премьеры концертного спектакля «Вагон для устриц» в Театре Вахтангова.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 2 0 0 0 0