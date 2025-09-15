«По видеозвонку»: Муцениеце и Дранга появились на празднике у своей свахи
Агата Муцениеце и её супруг Пётр Дранга вместе посетили светское мероприятие. Фотографии с праздника актриса опубликовала в своём личном блоге.
В минувшие выходные пара побывала на дне рождения подруги Агаты, Олеси Шиповской. Именно Шиповская познакомила Муцениеце с аккордеонистом.
Олеся рассказала, что год назад познакомила пару во время видеозвонка. Она назвала их историю любви очень красивой, честной и сильной, и пообещала всегда восхищаться этой парой.
Вскоре у Муцениеце и Дранги родится дочка. Для актрисы это станет третьим ребёнком, а для музыканта — первым.
Ранее Агата Муцениеце раскрыла, как готовилась к вечеру премьеры концертного спектакля «Вагон для устриц» в Театре Вахтангова.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: