«По видеозвонку»: Муцениеце и Дранга появились на празднике у своей свахи

15 сентября 2025, 19:46

Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые вышли в свет как муж и жена

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце и её супруг Пётр Дранга вместе посетили светское мероприятие. Фотографии с праздника актриса опубликовала в своём личном блоге.