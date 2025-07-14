Анна Заворотнюк рассказала, почему скрывает лицо сына на снимках

14 июля 2025, 16:17

Анна Заворотнюк сообщила, что прячет лицо сына на фотографиях из-за хейтеров

Анна Заворотнюк с сыном Марселем (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ведёт личный блог и часто выкладывает фотографии сына, лицо которого она закрывает смайликами. Девушка рассказала, что не боится сглаза или порчи. Таким образом она хочет оградить малыша от злостных комментариев.





Заворотнюк утверждает, что хотела бы делиться с поклонниками своим счастьем в личном блоге, но боится неприязни.

«Дело совсем не в сглазе, в него я не верю. <…> Здесь [в интернете] можно столкнуться с грубостью, с неприятными комментариями даже в адрес детей. А совсем не делиться не получается», — пояснила Анна.