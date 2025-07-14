«Открою портал в ад»: Ксения Бородина унизила матерей с трудными детьми
Бородина призвала женщин лучше воспитывать своих детей
Телеведущая Ксения Бородина сделала неожиданное заявление о воспитании отпрысков. Бородина считает, что малоуправляемых детей не бывает, а все проблемы идут от лени. Об этом она рассказала в своём блоге.
Бородина заявила, что все проблемы начинаются от склонности матерей к лени.
«Я сейчас открою портал в ад. Я считаю, что это ваша лень! Занимайтесь воспитанием детей, что такое неуправляемый ребенок я не знаю. У меня есть двое детей! Они абсолютно разные, но все управляемые», — высказалась Ксения.Телеведущая рассказала, что её наследники не растут в «дикой строгости», но и излишней заботы тоже не получают. Бородина заявила, что они всегда понимают по взгляду, что делать можно, а что — «перебор».
Помимо этого, звезда призналась, что всегда разговаривает с детьми, чтобы решить ту или иную проблему. Тем не менее Ксения подчеркнула, что её высказывания к особенным детям не относятся.