«Открою портал в ад»: Ксения Бородина унизила матерей с трудными детьми

14 июля 2025, 13:57

Бородина призвала женщин лучше воспитывать своих детей

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина сделала неожиданное заявление о воспитании отпрысков. Бородина считает, что малоуправляемых детей не бывает, а все проблемы идут от лени. Об этом она рассказала в своём блоге.





Бородина заявила, что все проблемы начинаются от склонности матерей к лени.

«Я сейчас открою портал в ад. Я считаю, что это ваша лень! Занимайтесь воспитанием детей, что такое неуправляемый ребенок я не знаю. У меня есть двое детей! Они абсолютно разные, но все управляемые», — высказалась Ксения.