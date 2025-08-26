Анна Заворотнюк задумалась о втором ребёнке

26 августа 2025, 22:57

Анна Заворотнюк рассказала, что мечтает снова стать мамой

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк, ставшая мамой около полугода назад, призналась, что не исключает возможности снова пройти через радость материнства.





По словам дочери Анастасии Заворотнюк, рождение ребёнка кардинально изменило её взгляд на жизнь.





«Думаю, что да, я бы хотела. Дети – это действительно какой-то другой уровень любви. Жизнь меняется, она становится другой, но более наполненной», — написала Анна в соцсетях.