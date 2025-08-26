Анна Заворотнюк задумалась о втором ребёнке
Анна Заворотнюк, ставшая мамой около полугода назад, призналась, что не исключает возможности снова пройти через радость материнства.
По словам дочери Анастасии Заворотнюк, рождение ребёнка кардинально изменило её взгляд на жизнь.
«Думаю, что да, я бы хотела. Дети – это действительно какой-то другой уровень любви. Жизнь меняется, она становится другой, но более наполненной», — написала Анна в соцсетях.Она добавила, что вместе с супругом Тимуром они долго шли к осознанному родительству. По её словам, момент для появления малыша был выбран не случайно — пара чувствовала, что готова к новому этапу.