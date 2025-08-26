Тейлор Свифт подтвердила, что выходит замуж за звезду американского футбола

26 августа 2025, 21:43

Тейлор Свифт сообщила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

Трэвис Келси и Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

После долгих обсуждений и слухов в прессе Тейлор Свифт официально подтвердила свою помолвку с игроком НФЛ Трэвисом Келси.