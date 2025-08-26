Тейлор Свифт подтвердила, что выходит замуж за звезду американского футбола
После долгих обсуждений и слухов в прессе Тейлор Свифт официально подтвердила свою помолвку с игроком НФЛ Трэвисом Келси.
Артистка поделилась радостной новостью в запрещённой соцсети, где выложила серию снимков, в том числе фотографию с кольцом, украшенным крупным бриллиантом.
Один из кадров певица сопроводила шуточной подписью: «Твои учительница английского и физрук женятся». Роман Свифт и Келси длится около двух лет.
Ранее, в 2023 году, Тейлор завершила многолетние отношения с актёром Джо Элвином, с которым была вместе шесть лет. Он признавался, что расставание далось ему нелегко. В то время ходили слухи о возможной тайной помолвке, однако представитель певицы тогда публично опроверг эти предположения.
