Сати Казанова опубликовала фото с дочкой, которую раньше тщательно оберегала от публики

26 августа 2025, 22:51

Сати Казанова впервые раскрыла лицо своей дочери

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова впервые показала, как выглядит её дочь. Артистка опубликовала снимки с малышкой, положив конец периоду, когда тщательно скрывала внешность ребёнка.





Ещё весной певица подчёркивала, что пока не готова выводить девочку в публичное пространство.





«Она ещё очень маленькая, беззащитная. Я чувствую, что обязана её оберегать — это материнский инстинкт», — делилась Сати в беседе со Светланой Бондарчук в программе «Света вокруг света».