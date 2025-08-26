Достижения.рф

Сати Казанова опубликовала фото с дочкой, которую раньше тщательно оберегала от публики

Сати Казанова впервые раскрыла лицо своей дочери
Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова впервые показала, как выглядит её дочь. Артистка опубликовала снимки с малышкой, положив конец периоду, когда тщательно скрывала внешность ребёнка.



Ещё весной певица подчёркивала, что пока не готова выводить девочку в публичное пространство.

«Она ещё очень маленькая, беззащитная. Я чувствую, что обязана её оберегать — это материнский инстинкт», — делилась Сати в беседе со Светланой Бондарчук в программе «Света вокруг света».
Имя ребёнка Сати и её муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, пока держат в секрете. Известно лишь, что оно звучит на санскрите, редкое и, по словам Казановой, обладает глубоким значением.

Дочь Сати Казановой (Фото: Instagram* / @satikazanova)
Певица стала мамой 23 октября 2024 года, но даже спустя почти год после рождения дочери продолжает оберегать личную жизнь семьи от лишнего внимания.
