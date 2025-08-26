Сати Казанова опубликовала фото с дочкой, которую раньше тщательно оберегала от публики
Сати Казанова впервые раскрыла лицо своей дочери
Сати Казанова впервые показала, как выглядит её дочь. Артистка опубликовала снимки с малышкой, положив конец периоду, когда тщательно скрывала внешность ребёнка.
Ещё весной певица подчёркивала, что пока не готова выводить девочку в публичное пространство.
«Она ещё очень маленькая, беззащитная. Я чувствую, что обязана её оберегать — это материнский инстинкт», — делилась Сати в беседе со Светланой Бондарчук в программе «Света вокруг света».Имя ребёнка Сати и её муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, пока держат в секрете. Известно лишь, что оно звучит на санскрите, редкое и, по словам Казановой, обладает глубоким значением.
Певица стала мамой 23 октября 2024 года, но даже спустя почти год после рождения дочери продолжает оберегать личную жизнь семьи от лишнего внимания.