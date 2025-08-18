Анне Седоковой грозит ЕС-бан: Латвия требует ответа за гибель баскетболиста Яниса Тиммы

18 августа 2025, 13:43

Певице Анне Седоковой грозит запрет на въезд в ЕС

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию — если она не явится, ей грозит запрет на въезд в страны Евросоюза. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста Маргарита Гаврилова.