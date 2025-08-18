Анне Седоковой грозит ЕС-бан: Латвия требует ответа за гибель баскетболиста Яниса Тиммы
Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию — если она не явится, ей грозит запрет на въезд в страны Евросоюза. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста Маргарита Гаврилова.
Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы добилась возобновления уголовного дела о доведении до самоубийства. Гаврилова сообщила, что после проведения всех экспертиз Седокову ожидают в Риге для дачи показаний. Следователи намерены выяснить, скрывала ли певица какую-либо информацию и имела ли отношение к трагедии. Детали расследования раскрывать не планируется.
По данным прокуратуры, предыдущее расследование не установило всех обстоятельств гибели Тиммы. Экспертизы не обнаружили в его организме следов наркотиков, а также подтвердили отсутствие психических расстройств. После этого родственники спортсмена начали добиваться привлечения Седоковой к ответственности.
