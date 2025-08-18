«Не соответствует образу»: Павел Прилучный флиртовал с моделями на отдыхе в Дубае
Сёстры-близнецы Катя и Волга поделились историей знакомства с Павлом Прилучным
В интервью WomanHit.ru модели Катя и Волга рассказали о своём знакомстве с актёром Павлом Прилучным в Дубае. На тот момент он ещё не состоял в отношениях с Агатой Муцениеце и проявил интерес к одной из сестёр.
Как выяснилось, Прилучный пригласил Волгу на свидание, не зная, что она замужем.
«Павел сначала не понял, что на этой вечеринке она с мужем, потому что было очень много друзей. Он был свободным мужчиной, стал уточнять, свободна ли она и может ли прийти к нему на свидание? Но очень быстро её муж дал ему понять, кто он», — вспоминают близняшки.После этого актёр сохранил дружеские отношения с сёстрами. Сейчас они часто видятся, посещают премьеры друг друга и даже выступали на свадьбе Прилучного.
«Паша, конечно же, безусловно, харизматичный, но при этом в чём-то застенчивый, даже трогательный», — отметили девушки.По словам моделей, в жизни Прилучный совсем не похож на своих экранных персонажей-мажоров.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.