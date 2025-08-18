«Не соответствует образу»: Павел Прилучный флиртовал с моделями на отдыхе в Дубае

18 августа 2025, 13:16

Сёстры-близнецы Катя и Волга поделились историей знакомства с Павлом Прилучным

Павел Прилучный (Фото: Instagram* @bugevuge)

В интервью WomanHit.ru модели Катя и Волга рассказали о своём знакомстве с актёром Павлом Прилучным в Дубае. На тот момент он ещё не состоял в отношениях с Агатой Муцениеце и проявил интерес к одной из сестёр.





Как выяснилось, Прилучный пригласил Волгу на свидание, не зная, что она замужем.

«Павел сначала не понял, что на этой вечеринке она с мужем, потому что было очень много друзей. Он был свободным мужчиной, стал уточнять, свободна ли она и может ли прийти к нему на свидание? Но очень быстро её муж дал ему понять, кто он», — вспоминают близняшки.

«Паша, конечно же, безусловно, харизматичный, но при этом в чём-то застенчивый, даже трогательный», — отметили девушки.