«Любовь не по карману»: Молодой любовник дочери Успенской скрывает полумиллионный долг
Бизнесмен Никита Плотников, который встречается с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, оказался в центре скандала из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Избранник Плаксиной младше её на 9 лет и имеет незакрытый долг в размере 500 тысяч рублей. Выяснилось, что данная задолженность возникла у мужчины ещё в 2020 году, когда Плотников занимался ремонтом квартиры, но не выполнил обязательства.
Заказчик остался недоволен: в санузле была испорчена плитка, не установлен тёплый пол, а также возникли проблемы с батареями. Суд обязал бизнесмена выплатить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации, однако часть суммы — 500 тысяч — он так и не вернул.
Сама же дочь Успенской заявляет, что чувствует себя комфортно с новым возлюбленным, а звёздная мать Татьяны приняла Плотникова «очень тепло», потому что «Никита хороший человек».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
