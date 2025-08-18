Достижения.рф

«Любовь не по карману»: Молодой любовник дочери Успенской скрывает полумиллионный долг

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Бизнесмен Никита Плотников, который встречается с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, оказался в центре скандала из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».



Избранник Плаксиной младше её на 9 лет и имеет незакрытый долг в размере 500 тысяч рублей. Выяснилось, что данная задолженность возникла у мужчины ещё в 2020 году, когда Плотников занимался ремонтом квартиры, но не выполнил обязательства.

Заказчик остался недоволен: в санузле была испорчена плитка, не установлен тёплый пол, а также возникли проблемы с батареями. Суд обязал бизнесмена выплатить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации, однако часть суммы — 500 тысяч — он так и не вернул.

Сама же дочь Успенской заявляет, что чувствует себя комфортно с новым возлюбленным, а звёздная мать Татьяны приняла Плотникова «очень тепло», потому что «Никита хороший человек».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

