«Любовь не по карману»: Молодой любовник дочери Успенской скрывает полумиллионный долг

18 августа 2025, 12:04

Новый бойфренд дочери Любови Успенской в долгах на полмиллиона

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Бизнесмен Никита Плотников, который встречается с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, оказался в центре скандала из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».