Анну Аsti могут лишить российского гражданства из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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Певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.
После скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступления Анны Асти начали массово отменять. Так, она лишилась возможности выступить в клубе GIPSY и «Барвихе Luxury Village».
Прежде сообщалось, что с российскими артистами, которые посетили «голую вечеринку», рекламные компании и организаторы мероприятий разрывают контракты.
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После скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступления Анны Асти начали массово отменять. Так, она лишилась возможности выступить в клубе GIPSY и «Барвихе Luxury Village».
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Анастасия Крестьянова