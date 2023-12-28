Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым

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Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.
Известно, что в фильме сыграл артист Филипп Киркоров. Он исполнил роль Петра Первого.
Также сообщалось, что сцены с Киркоровым планируют исключить из всех новогодних шоу. При этом заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» трудно: Киркоров является одним из членов жюри.
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По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.
«Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все», для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», —написала Канделаки.Ранее сообщалось, что Киркорова убрали с афиши фильма из-за скандала, вызванного вечеринкой блогера Ивлеевой.
Также сообщалось, что сцены с Киркоровым планируют исключить из всех новогодних шоу. При этом заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» трудно: Киркоров является одним из членов жюри.
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Мария Фирсова