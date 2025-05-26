«Антикультурное мероприятие»: Газманов высказался о «Евровидении»

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Международный музыкальный конкурс «Евровидение» является «антикультурным мероприятием», заявил в разговоре с ТАСС певец Олег Газманов. Исполнитель песни «Офицеры» рад, что правительство возвращает конкурс «Интервидение» времен СССР.
«Я считаю, что «Евровидение» себя просто исчерпало. Это антикультурное мероприятие, и очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс [Интервидение]», — прокомментировал собеседник.По мнению Газманова, «Интервидение» объединяет народы, он уверен, что другие страны приедут, чтобы поучаствовать. Звезда эстрады заключил, что Россия хорошо провела Чемпионат мира по футболу в 2018 году, Олимпийские игры в Сочи в 2014-м, поэтому и «Интервидение» пройдет «здорово».
Конкурс «Интервидение» существовал в период с 1946-1993 гг. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об «Интервидении-2025». Конкурс состоится в сентябре. Россию на нем представит певец Ярослав Дронов (SHAMAN).
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