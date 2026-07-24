«Антисекс?»: Анна Седокова ответила на критику после публикации фото в белье

24 июля 2026, 12:00

Анна Седокова с юмором отреагировала на негативные комментарии подписчиков

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова вновь оказалась в центре обсуждений после публикации откровенного снимка в нижнем белье и чулках. Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков: наряду с комплиментами артистка получила и немало критических сообщений.





Одна из пользовательниц назвала опубликованный образ «антисексом». Седокова не стала игнорировать комментарий и ответила на него с иронией.





«Это был мой оплот, моя крепость, мой парашют. Мои фото в чулках — моя подушка безопасности. Там ещё пудель — он вам что, антисекс?» — написала певица.