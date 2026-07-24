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«Антисекс?»: Анна Седокова ответила на критику после публикации фото в белье

Анна Седокова с юмором отреагировала на негативные комментарии подписчиков
Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова вновь оказалась в центре обсуждений после публикации откровенного снимка в нижнем белье и чулках. Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков: наряду с комплиментами артистка получила и немало критических сообщений.



Одна из пользовательниц назвала опубликованный образ «антисексом». Седокова не стала игнорировать комментарий и ответила на него с иронией.

«Это был мой оплот, моя крепость, мой парашют. Мои фото в чулках — моя подушка безопасности. Там ещё пудель — он вам что, антисекс?» — написала певица.
Анна регулярно делится с подписчиками фотографиями в разных образах и не впервые сталкивается с противоречивой реакцией аудитории. В этот раз артистка предпочла ответить на критику с юмором, не вступая в конфликт с пользователями сети.
Софья Метелева

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