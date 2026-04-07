Антон Батырев раскрыл, встречается ли он с Еленой Подкаминской
Антон Батырев прокомментировал в эфире программы «Малахов» слухи о возможном романе с Еленой Подкаминской, которые активно обсуждались в сети.
Актёр признался, что его сердце действительно занято, однако избранницей оказалась не коллега по съёмочной площадке, а девушка по имени Наталья. Таким образом, он окончательно развеял домыслы поклонников.
Батырев подчеркнул, что романтическая линия с Подкаминской существовала исключительно в рамках работы над сериалом «Овчарка».
Ранее фанаты заподозрили актёров в близких отношениях из-за их частого совместного появления на съёмках. Дополнительный интерес к теме подогрела и личная жизнь Подкаминской — недавно стало известно о её разводе со вторым супругом, Денисом Гущиным.
Теперь же Батырев ясно дал понять: за пределами экрана между ним и коллегой нет романтической связи.
