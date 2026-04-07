Юлия Барановская и Андрей Аршавин воссоединились ради дочери
Юлия Барановская и Андрей Аршавин вновь оказались вместе — поводом стал важный семейный праздник. Их дочери Яне исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Торжество прошло в ресторане в кругу близких: поздравить именинницу собрались родные, друзья и оба родителя, которые ради такого события оставили в стороне прошлые разногласия.
Барановская трогательно обратилась к дочери, вспомнив день её рождения и первые моменты жизни. Телеведущая призналась, что тогда сильно переживала из-за преждевременных родов, но уже с первых дней поняла — Яна особенная.
Она также вспомнила символичную выписку из роддома в Санкт-Петербурге — с розовым лимузином и новорождённой дочерью на руках.
