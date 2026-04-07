«При чём тут бренды?»: Ханна высказалась о хейте из-за песни «Русская красавица»
Ханна резко отреагировала в соцсетях на критику в свой адрес из-за любви к зарубежным брендам. Поводом для обсуждения стала её песня «Русская красавица» — некоторые пользователи сочли, что образ «русской красавицы» не сочетается с выбором иностранных модных домов.
Певица не стала молчать и прямо высказалась о подобных претензиях. По её мнению, творчество и личный стиль — это совершенно разные вещи, которые не обязаны пересекаться.
«Кто вам вообще сказал, что то, что ты поёшь, должно относиться к тому, какие бренды ты носишь?» — заявила артистка, дав понять, что не собирается подстраиваться под чужие ожидания.Ханна также ясно дала понять, что не видит противоречия в том, чтобы исполнять песни с национальным колоритом и при этом выбирать мировые бренды в повседневной жизни.
В сети мнения, как обычно, разделились: одни поддерживают позицию певицы, считая критику надуманной, другие продолжают обсуждать «несостыковку» образа и реальности.