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Дмитрий Нагиев рассказал о заработках на своих курсах в Дубае

Дмитрий Нагиев: Когда пишут, что я инфоцыган, мне смешно
Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.
Нагиева также обвинили в стремлении наживы. Стоимость курсов, которые стартовали несколько месяцев назад, варьируется от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Нагиев подчеркнул, что финансовая сторона в проекте не является для него основополагающей.

«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду... И посчитайте, сколько останется», — сказал Нагиев в интервью Леди Mail.
Дмитрий также рассказал, что в ходе одного из занятий он получил травму, решив удивить студентов своей пластикой.

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Связь с Бузовой, скандалы на шоу «Дом-2» и отношения с американкой: где сейчас Рустам Солнцев
07 мая 2025, 12:19

Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)

Рустам всегда остается в центре внимания и привлекает множество взглядов. Как сложилась его жизнь после известного шоу расскажет «Радио 1».

«Дом-2»: взлеты, падения и возвращения


Появление Рустама Солнцева на проекте «Дом-2» напоминало увлекательный аттракцион: его приход всегда сопровождался ростом рейтингов. Несмотря на попытки коллег избавиться от него через голосование, поддержка таких фигур, как Виктория Боня и Алена Водонаева, позволяла ему надолго задерживаться на экране. Романтические линии — ухаживания за Ольгой Бузовой и знаки внимания Дарье Черных — скорее подчеркивали его образ эпатажного героя, чем серьезного участника борьбы за любовь.

Однако за громкой популярностью последовали и скандалы. Инцидент с пропавшим ноутбуком серьезно ударил по репутации Солнцева. Хотя изначально он отрицал вину и даже прошел проверку на полиграфе, позже признался в обмане. В 2009 году его исключили из проекта, но спустя два года Рустам вернулся уже в роли наставника и вновь оказался в центре слухов — на этот раз связанных с матерью Александра Гобозова. Окончательный уход с телевидения состоялся лишь в 2014 году.

Рустам Солнцев (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)

После «Дома-2»: новые форматы и старые привычки


Не собираясь исчезать с экранов, Солнцев начал активно осваивать новые площадки: участвовал в передачах вроде «Ешь и худей!» и «Суперинтуиция», а также запустил собственный YouTube-канал. В числе первых покупок после проекта оказался эксклюзивный мотоцикл Honda Valkyrie Rune, который, впрочем, не уберег его от аварии в 2014 году.

Появления на телевидении продолжались: в 2017 году он участвовал в выпуске «Пусть говорят» по делу Даны Борисовой, а затем оказался в центре конфликта с Антоном Красовским — запись ссоры быстро разошлась по соцсетям благодаря Ксении Собчак.

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Новая жизнь в США: любовь, дом и YouTube


В 2022 году Рустам кардинально меняет жизнь, переехав в США. Вместе с ним отправились его собаки — Рорри и Пиф. Солнцев не оставляет российский шоу-бизнес без внимания, регулярно комментируя громкие события, от проблем в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова до личной жизни Джигана и Оксаны Самойловой.

Личное счастье он тоже находит за океаном: в мае 2022 года Рустам обручается с американкой Натальей, врачом по профессии, которая старше его на четыре года. Вместе они покупают дом в Лос-Анджелесе и начинают ремонт, активно делясь подробностями семейной жизни в соцсетях. Пара задумывается о рождении детей с помощью ЭКО.

Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)

Изменения коснулись не только образа жизни, но и внешности. Солнцев перенес несколько пластических операций: восстановил нос после падения с мотоцикла, сделал коррекцию век и губ. Хотя внешность Рустама часто вызывает споры, он сам доволен результатом и не обращает внимания на критику.

Доходы и планы


Сейчас основным источником дохода для Рустама остается его YouTube-канал, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков. До переезда в США он активно зарабатывал на мероприятиях и телешоу, получая до 700 тысяч рублей в месяц. Возвращаться в Россию он не планирует, хотя признается, что скучает по Москве.

Наталья не только поддерживает Рустама в жизни, но и стала важной частью его онлайн-активности. Вместе они ведут семейный блог, обсуждают новости шоу-бизнеса и делятся личными историями. Наталья даже начала вести собственные стримы, постепенно набирая аудиторию.

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#дом
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Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына
Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ
07 мая 2025, 12:10

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ, передает «7Дней.ru».
35-летний сын известной телеведущей работает вместе с ней на НТВ и одинок. Недавно Жан расстался с матерью 7-летнего ребенка.

Теперь Лера хочет найти ему новую возлюбленную. Звезда пошутила, что готова разместить его контакты в социальной сети, чтобы девушки с ним пообщались.

Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году.

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Кристина Орбакайте готовится к концерту на Кипре после запрета на въезд в Латвию
07 мая 2025, 11:42

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте готовится к своему концерту на Кипре. Об этом в личном блоге сообщила организатор гастролей Анна.
8 мая у певицы запланировано выступление в Лимассоле. Дочь Аллы Пугачевой планирует не только дать концерт, но и воссоединиться с матерью и ее семьей.

Недавно у исполнительницы сорвался концерт в Юрмале, который должен был пройти 1 июня. Это произошло из-за того, что власти Латвии запретили Кристине въезд в страну.

Кристина Орбакайте уехала из РФ в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей.

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*Запрещен в РФ
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#рф
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«Чудо»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс успешно борется с редким заболеванием крови
Экс-солистка «Ленинграда» Вокс поделилась успехами в лечении заболевания крови
07 мая 2025, 11:41

Алиса Вокс (Фото: Instagram*, @alisavox)

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови. Этой новостью певица поделилась в личном блоге: она опубликовала скриншот результатов анализов.
«Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!!» — написала Алиса.
Напомним, что впервые о болезни артистка рассказала летом прошлого года. Она сообщила, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. По ее словам, болезнь неизлечима. Алисе приходится ежегодно проходить химиотерапию.

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#заболевания
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«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
Саша Петров с женой празднует месяц со дня рождения сына Федора
07 мая 2025, 11:29

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Месяц со дня рождения сына Федора празднуют актер Александр Петров с супругой Викторией. Звезда «Полицейского с рублевки» подарил жене цветы, заполонившие кухню практически целиком. Виктория оставила Федору послание в соцсетях.
«Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — написала женщина.

Фанаты пожелали, чтобы Федор рос здоровым, счастливым, а его путешествие по жизни было большим и красивым. Кто-то из пользователей даже назвал ребенка «сладким пирожком». Без внимания не осталась и молодая мама.

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