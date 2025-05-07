Дмитрий Нагиев рассказал о заработках на своих курсах в Дубае

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)
Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.
Нагиева также обвинили в стремлении наживы. Стоимость курсов, которые стартовали несколько месяцев назад, варьируется от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Нагиев подчеркнул, что финансовая сторона в проекте не является для него основополагающей.
Читайте также:
«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента
«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду... И посчитайте, сколько останется», — сказал Нагиев в интервью Леди Mail.Дмитрий также рассказал, что в ходе одного из занятий он получил травму, решив удивить студентов своей пластикой.
Читайте также:
«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента
«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Манцаев Рамиль