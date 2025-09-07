Антон Филипенко навестил Аглаю Тарасову после инцидента в аэропорту

07 сентября 2025, 12:06

Актёр Антон Филипенко пришёл домой к Аглае Тарасовой после её задержания

Антон Филипенко и Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @filipen1917)

Одним из самых обсуждаемых событий в светской хронике этой недели стало задержание актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово. Девушка прилетела из Израиля, а при досмотре в её багаже обнаружили вейп с 0,38 грамма гашишного масла. Партнёр актрисы по проектам «Тополиный пух», «Саша и Питер» и «Вика-ураган» Антон Филипенко признался, что был не в курсе, где находилась его возлюбленная в последние дни. Он пояснил, что Тарасова часто путешествует, и он не отслеживает все её перемещения. Об этом сообщает VOICE.





После известий о её задержании Филипенко отметил, что не может выйти с ней на связь — девушка, по его словам, недоступна, а подробностей случившегося он не знает.





«Никакой информации. Ничем не могу помочь. Не дозвониться», — поделился актёр.

«Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка», — приводит слова артиста издание Известия.