Врачи запретили Александру Панкратову-Чёрному сигареты из-за угрозы жизни
Врачи категорически запретили Александру Панкратову-Чёрному курить. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».
Данное решение медики приняли после того, как этим летом у актёра обнаружили серьёзные проблемы с лёгкими. Обследование показало их на фоне хронического бронхита. Панкратов-Чёрный курит с 14 лет. Его жена уточнила, что актёр ещё не отказался от вредной привычки полностью, но сократил количество сигарет примерно в два раза.
Для 76-летнего артиста это не первая проблема со здоровьем. Год назад он сломал рёбра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга. Тогда же у него обнаружили скопление жидкости и признаки атрофии. После этого Панкратов-Чёрный стал хуже слышать и теперь использует слуховые аппараты в обоих ушах. Кроме того, в феврале 2024 года врачи нашли у актёра образование в печени.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
