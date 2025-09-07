Дмитрий Нагиев рассказал о своём финансовом положении
Один из самых известных и высокооплачиваемых актёров России, Дмитрий Нагиев, неожиданно заговорил о финансовых тревогах. В беседе с YouTube-шоу Circle Property Dubai он признался, что обеспокоен своим будущим, поскольку его ожидаемая пенсия составляет всего около 20 тысяч рублей.
Актёр добавил, что имеющиеся накопления — около 70 тысяч долларов — не вызывают у него уверенности в безбедной старости.
Разговор о финансах произошёл в ходе встречи с представителями агентства недвижимости в Дубае. Эксперты рекомендовали Нагиеву рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ обеспечить дополнительный доход на будущее.
Тем не менее, по словам артиста, он пока не готов к серьёзным вложениям. Ранее его доход составлял до 3 миллионов долларов в год.
Нагиев подчеркнул, что он задумывается о стабильности и не исключает необходимость дальнейших шагов для финансовой безопасности.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
