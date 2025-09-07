Достижения.рф

Дмитрий Нагиев рассказал о своём финансовом положении

Дмитрий Нагиев признался, что ожидает маленькую пенсию в старости
Один из самых известных и высокооплачиваемых актёров России, Дмитрий Нагиев, неожиданно заговорил о финансовых тревогах. В беседе с YouTube-шоу Circle Property Dubai он признался, что обеспокоен своим будущим, поскольку его ожидаемая пенсия составляет всего около 20 тысяч рублей.



Актёр добавил, что имеющиеся накопления — около 70 тысяч долларов — не вызывают у него уверенности в безбедной старости.

Разговор о финансах произошёл в ходе встречи с представителями агентства недвижимости в Дубае. Эксперты рекомендовали Нагиеву рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ обеспечить дополнительный доход на будущее.

Тем не менее, по словам артиста, он пока не готов к серьёзным вложениям. Ранее его доход составлял до 3 миллионов долларов в год.

Нагиев подчеркнул, что он задумывается о стабильности и не исключает необходимость дальнейших шагов для финансовой безопасности.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

Софья Метелева

