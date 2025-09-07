Дмитрий Нагиев рассказал о своём финансовом положении

07 сентября 2025, 11:32

Дмитрий Нагиев признался, что ожидает маленькую пенсию в старости

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram* / @nagiev.universal)

Один из самых известных и высокооплачиваемых актёров России, Дмитрий Нагиев, неожиданно заговорил о финансовых тревогах. В беседе с YouTube-шоу Circle Property Dubai он признался, что обеспокоен своим будущим, поскольку его ожидаемая пенсия составляет всего около 20 тысяч рублей.