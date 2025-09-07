«Минус годы за четыре часа»: Прохор Шаляпин раскрыл детали будущей пластики

07 сентября 2025, 11:47

Прохор Шаляпин объявил войну возрасту

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил о планах сделать пластическую операцию осенью. Он объяснил это решение профессиональной необходимостью. Артист откровенно рассказал о своих взглядах в шоу «Натальная карта».





Шаляпин отметил, что его работа требует поддерживать внешний вид. Для него важно не только демонстрировать талант, но и соответствовать ожиданиям публики. Он сообщил, что недавно посещал клинику в Петербурге и теперь рассматривает возможность операции.

«Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…», — рассказал Шаляпин.