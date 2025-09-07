«Минус годы за четыре часа»: Прохор Шаляпин раскрыл детали будущей пластики
Прохор Шаляпин объявил войну возрасту
Певец Прохор Шаляпин заявил о планах сделать пластическую операцию осенью. Он объяснил это решение профессиональной необходимостью. Артист откровенно рассказал о своих взглядах в шоу «Натальная карта».
Шаляпин отметил, что его работа требует поддерживать внешний вид. Для него важно не только демонстрировать талант, но и соответствовать ожиданиям публики. Он сообщил, что недавно посещал клинику в Петербурге и теперь рассматривает возможность операции.
«Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…», — рассказал Шаляпин.Для этого певец выбрал только проверенных специалистов, чтобы результат выглядел естественно. Артист уверен, что процедура поможет ему сохранить энергичный облик, который ценят поклонники.
Ранее стал известен гонорар Шаляпина для частных мероприятий.