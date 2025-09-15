Антон Лапенко накопил почти 20 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД

15 сентября 2025, 22:43

Актёр Антон Лапенко задолжал 20 тысяч рублей за нарушение ПДД

Антон Лапенко (Фото: Instagram* / @anton_lapenko)

Антон Лапенко, известный благодаря вирусным скетчам и ролям, оказался не самым дисциплинированным водителем. Как сообщает Super, актёр не раз нарушал правила дорожного движения, передвигаясь на своём зелёном внедорожнике.