Антон Лапенко накопил почти 20 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД
Антон Лапенко, известный благодаря вирусным скетчам и ролям, оказался не самым дисциплинированным водителем. Как сообщает Super, актёр не раз нарушал правила дорожного движения, передвигаясь на своём зелёном внедорожнике.
По информации сервиса «РосШтрафы», задолженность Лапенко на сегодняшний день составляет 19 750 рублей. Сроки неоплаченных штрафов варьируются от 10 до 53 дней. Только за 2025 год артист уже выплатил более 54 тысяч рублей за разные нарушения — среди них зафиксированы превышения скорости, неоплаченные парковки и проезды по платным участкам Московского скоростного диаметра.
Хотя подобные суммы для звезды, возможно, не критичны, на фоне отсутствия новых проектов они выглядят заметнее. Сам Лапенко недавно признался, что сознательно взял паузу в творчестве и не планирует в ближайшее время возвращаться с новыми шоу.
