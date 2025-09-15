Слава Бустер продемонстрировал новый Cadillac стоимостью 20 миллионов рублей
Известный блогер и стример Слава Бустер обновил автопарк и поделился впечатляющей покупкой — Cadillac Escalade 2025 года выпуска с белоснежным салоном. Минимальная цена такой модели на российском рынке составляет около 20 миллионов рублей, а в максимальной комплектации стоимость может достигать и 30 миллионов. Кадры, на которых Слава находится за рулём нового автомобиля, были опубликованы в Telegram-канале OKB News.
Помимо автоновинок, поклонников стримера заинтересовали и подробности его личной жизни.
Ранее в эфире шоу «Кстати» он прокомментировал расставание с блогершей Диларой. По его словам, отношения стали для него рутиной, и именно потеря интереса стала причиной разрыва. Также Слава отметил, что пока не готов снова заводить отношения, поскольку считает это «слишком сложным».
*принадлежит Meta, запрещённой в России
