Слава Бустер продемонстрировал новый Cadillac стоимостью 20 миллионов рублей

15 сентября 2025, 22:19

Стример Слава Бустер показал автомобиль Cadillac Escalade за ₽20 млн

Слава Бустер (Фото: Instagram* / @busterzy)

Известный блогер и стример Слава Бустер обновил автопарк и поделился впечатляющей покупкой — Cadillac Escalade 2025 года выпуска с белоснежным салоном. Минимальная цена такой модели на российском рынке составляет около 20 миллионов рублей, а в максимальной комплектации стоимость может достигать и 30 миллионов. Кадры, на которых Слава находится за рулём нового автомобиля, были опубликованы в Telegram-канале OKB News.