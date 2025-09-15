Карина Нигай объяснила, почему рассталась с Ильёй Гореловым
Карина Нигай призналась, что у них с экс-бойфрендом были разные взгляды на семью
Известная блогер и стилист Карина Нигай рассказала, по какой причине завершились её отношения с Ильёй Гореловым. Как оказалось, у пары возникли серьёзные разногласия в представлениях о семейной жизни.
По словам Карины, решение расстаться они приняли вместе, после долгих и откровенных разговоров. В соцсетях она опубликовала чёрно-белое фото, где рядом с ней видна только рука бывшего возлюбленного, за которую она держится.
«Я та, кто по-старинке верит в рыцарей на белом коне, которые проходят все преграды в виде сложностей и недопониманий, сражаются с драконом и внешними обстоятельствами, пишут письма от руки, а не посты с помощью GPT чата, садятся на колено с кольцом во имя любви, искренней и в перспективе вечной. Но в реальной жизни не все сказки заканчиваются хэппи-эндом», — призналась инфлюенсер своим подписчикам.Карина уточнила, что чувства между ними были, но жизненные ориентиры не совпадали. По её словам, Илья хотел сначала завести детей, а уже потом думать о браке, тогда как для неё важно было всё делать в обратном порядке. Кроме того, она добавила, что не чувствовала за мужчиной той самой поддержки, которая ей необходима в отношениях.
*принадлежит Meta, запрещённой в России