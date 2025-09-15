Карина Нигай объяснила, почему рассталась с Ильёй Гореловым

15 сентября 2025, 21:34

Карина Нигай призналась, что у них с экс-бойфрендом были разные взгляды на семью

Илья Горелов и Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Известная блогер и стилист Карина Нигай рассказала, по какой причине завершились её отношения с Ильёй Гореловым. Как оказалось, у пары возникли серьёзные разногласия в представлениях о семейной жизни.





По словам Карины, решение расстаться они приняли вместе, после долгих и откровенных разговоров. В соцсетях она опубликовала чёрно-белое фото, где рядом с ней видна только рука бывшего возлюбленного, за которую она держится.





«Я та, кто по-старинке верит в рыцарей на белом коне, которые проходят все преграды в виде сложностей и недопониманий, сражаются с драконом и внешними обстоятельствами, пишут письма от руки, а не посты с помощью GPT чата, садятся на колено с кольцом во имя любви, искренней и в перспективе вечной. Но в реальной жизни не все сказки заканчиваются хэппи-эндом», — призналась инфлюенсер своим подписчикам.