Полина Гагарина сообщила, что готова на бьюти-эксперимент ради перемен во внешности

15 сентября 2025, 21:41

Полина Гагарина призналась, что планирует увеличить губы

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Певица Полина Гагарина уже много лет сохраняет узнаваемый образ. После участия в «Фабрике звёзд» артистка заметно похудела и с тех пор практически не менялась: прическе остается верна, от хирургических вмешательств отказывается. Однако недавно звезда всё же решила попробовать одну из популярных косметических процедур.





Как рассказала Гагарина, у неё появилось так называемое «блогерское» настроение — захотелось перемен. Артистка провела день со своей командой и в неформальной обстановке поделилась своими планами. При этом, по словам Полины, сотрудники отреагировали на её идею с изрядной долей иронии.





«Издеваются надо мной всяческим образом. А я всего лишь хотела сказать, что я губы собираюсь сделать. Человеческие, настоящие, артистические, чтобы вот верхние зубы значит всегда были видны. Чтобы уменьшилось расстояние от носа до губы. И чтобы такие вот плюхи были!» — с юмором пояснила певица.