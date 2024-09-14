Антраша не удалось: Суд в Москве отклонил иск Волочковой к пенсионному фонду

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Мещанский районный суд города Москвы не стал рассматривать иск бывшей балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду Российской Федерации. Документы возвращены обратно истице.
Источник РИА Новости в инстанции сообщил, что данное дело неподсудно суду, в который обратилась танцовщица. Поэтому исковое заявление возвращено. Будет ли Волочкова обращаться в другие суды, пока неизвестно.
Напомним, «мастерица шпагатов» обратилась в суд из-за того, что, как она считает, Пенсионный фонд где-то «потерял» 15 лет её трудового стажа. Дело в том, что солистка балетной труппы может выйти на пенсию, если отработала в этом качестве 15 лет. Волочкова же не может найти подтверждения своим славным антраша и па-де-де и обвиняет в этом Пенсионный фонд. Если артистке не удастся доказать, что она солировала на сцене хотя бы 15 сезонов, то ей придётся публично садиться на шпагат за деньги до 60-ти лет, чтобы получить пенсию.
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