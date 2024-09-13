«Несчастная ведьма»: за что обиженная Волочкова оскорбила дочь Успенской

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Несколько дней назад дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала спектакль Анастасии Волочковой. Она заявила, что балерина не танцует, а просто ходит по сцене. Критика наследницы певицы возмутила Волочкову, и она не заставила общественность долго ждать свою реакцию. Подробности скандала в материале «Радио 1».
Дочь Успенской раскритиковала Волочкову
Молодая певица Татьяна Плаксина нелестно высказалась о таланте балерины Анастасии Волочковой. Она обвинила артистку в том, что она просто передвигается по сцене вместе того, чтобы исполнить танцевальный номер.
Волочкова оскорбила Татьяну Плаксину
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На странице личного блога Волочкова обнародовала неудачный снимок Плаксиной, сделанный в не самый лучший период ее жизни. Тогда наследница Успенской упала с велосипеда и выбила передние зубы. Анастасия посмеялась над Татьяной и назвала ее «несчастной ведьмой».
«Несчастная ведьма», — написала Волочкова под фотографией и добавила смеющиеся смайлики.
Также балерина во всеуслышание заявила о проблемах в личной жизни у своей обидчицы.
«Когда же эти дамы от меня отстанут? Пусть лучше придут на мое шоу "Одержимость"! Полистайте и сделайте выводы сами. Не каждый имеет честь попасть на такое мероприятие бесплатно. У многих из них серьезные проблемы в личной жизни, но при чем тут я?» — написала звезда.
Стоит отметить, что вскоре все свои посты и сторис с оскорблениями Пласкиной Волочкова удалила.
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