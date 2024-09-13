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«Несчастная ведьма»: за что обиженная Волочкова оскорбила дочь Успенской

13 сентября 2024, 18:19
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Несколько дней назад дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала спектакль Анастасии Волочковой. Она заявила, что балерина не танцует, а просто ходит по сцене. Критика наследницы певицы возмутила Волочкову, и она не заставила общественность долго ждать свою реакцию. Подробности скандала в материале «Радио 1».


Дочь Успенской раскритиковала Волочкову


Молодая певица Татьяна Плаксина нелестно высказалась о таланте балерины Анастасии Волочковой. Она обвинила артистку в том, что она просто передвигается по сцене вместе того, чтобы исполнить танцевальный ​номер.


Волочкова оскорбила Татьяну Плаксину


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На странице личного блога Волочкова обнародовала неудачный снимок Плаксиной, сделанный в не самый лучший период ее жизни. Тогда наследница Успенской упала с велосипеда и выбила передние зубы. Анастасия посмеялась над Татьяной и назвала ее «несчастной ведьмой».

«Несчастная ведьма», — написала Волочкова под фотографией и добавила смеющиеся смайлики.

Также балерина во всеуслышание заявила о проблемах в личной жизни у своей обидчицы.

«Когда же эти дамы от меня отстанут? Пусть лучше придут на мое шоу "Одержимость"! Полистайте и сделайте выводы сами. Не каждый имеет честь попасть на такое мероприятие бесплатно. У многих из них серьезные проблемы в личной жизни, но при чем тут я?» — написала звезда.

Стоит отметить, что вскоре все свои посты и сторис с оскорблениями Пласкиной Волочкова удалила.

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#шоу-бизнес
Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым
13 сентября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С началом бракоразводного процесса певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова модель Анастасия Решетова ежедневно начала подвергаться критике. В СМИ появилась информация о том, что именно она стала причиной расставания знаменитой пары. Накануне бывшая возлюбленная Тимати впервые открыто высказалась о своих переживаниях, связанных с травлей в интернете, на что тут же отреагировала Алсу. Подробнее о скандальных заявлениях известных брюнеток в адрес друг друга расскажет редакция «Радио 1».

Решетова стала причиной развода Абрамова и Алсу


В прошлом году появились слухи о том, что модель Анастасию Решетову неоднократно видели с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу. На фоне этих сплетен Алсу подала на развод и намекнула на возможные отношения между Анастасией и Яном, назвав её девушкой «с низкой социальной ответственностью».


Заявление Решетовой об Алсу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В интервью своему другу и бывшему стилисту Алеко Решетова призналась, что ей было тяжело справляться с негативом в Сети, который обрушился на неё после развода Алсу и ее обвинений. Анастасия подчеркнула, что не считает себя любовницей женатого мужчины или эскортницей.

«Я не воспринимаю себя так, как меня называли. Мои близкие, которые хорошо знают меня и мою жизнь, тоже так не думают. Это для меня самое важное. Люди видят только то, что хотят видеть. Но, что самое главное, это никак не влияет на мою реальную жизнь. Для меня важно мнение тех, кого я люблю и кто рядом со мной», — поделилась Анастасия Решетова.

При этом она несколько раз намекнула, что травля не возникла без причины. Модель дала понять, что у неё всё же было общение с Абрамовым.

Алсу обратилась к Решетовой после интервью

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алсу, посмотрев интервью соперницы, выразила свое возмущение. Финалистка «Евровидения-2000» заявила, что модели не удастся обмануть общественность.

«Лицемеры, кого вы пытаетесь обмануть?» — эмоционально обратилась Алсу к Анастасии Решетовой после её интервью.

41-летняя певица утверждает, что Решетова пытается ввести людей в заблуждение и даже процитировала Коран.

«Твой Господь знает, что у вас на сердце. (Коран 28:69)», — отметила Алсу.

Она также пояснила, что эта цитата из Корана связана с широко обсуждаемым скандалом.

«Тот, кто знает, поймет», — добавила певица.

Решетова приняла ислам


Напомним, в 2021 году Анастасия Решетова начала изучать мусульманскую религию, после чего стала появляться на публике в хиджабе. Позже модель рассказала, что исповедует ислам и читает Коран.

Вероятно, в этой связи Алсу обратилась к Решетовой, процитировав строки из священной книги.

При этом в социальных сетях у брюнетки до сих пор есть фото в бикини, что вызывает возмущение у подписчиков модели. Несмотря на критику, Решетова призывает публику уважать других и никого не осуждать.

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#ислам
#певица
#развод
#отношения
#интервью
#заявление
#коран
#шоу-бизнес
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Познер объяснил отказ от работы на Западе во время спецоперации
Познер: на Западе требовали высказаться о Путине определённым образом
13 сентября 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.
В интервью изданию Forbes Познер сообщил, что ему поступали предложения из разных стран, но с обязательным условием — он должен был высказаться о президенте России Владимире Путине и российской политике в определённом ключе.

«Мне ставили условие: сначала высказаться о Путине и политике определённым образом. Я счёл это подходом, не имеющим ничего общего с журналистикой, и поэтому отказался», — отметил Познер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные журналисты пытаются скрыть преступления украинских военных в Курской области, что ещё больше усложняет международные медийные отношения.

Напомним, певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками.

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#скандал
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#владимир путин
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Стало известно, что происходит с детьми Блиновской
Адвокат Сальникова: Дети Блиновской находятся у бабушки
12 сентября 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Адвокат Наталия Сальникова арестованной Елены Блиновской сообщила, что её дети находятся с бабушкой.
Вместе с тем, специалист отметила, что её подзащитная общается с детьми посредством телефонных звонков.

«Звонки разрешены. О том, на какие средства живут дети, я не знаю. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Сальникова.

Ранее стало известно о том, что Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа, а адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что эта новость фейковая.

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#дети
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#адвокат
#операции
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Судный день Пугачевой: как примадонна подставила Орбакайте и какое заявление сделала ее дочь о России
12 сентября 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками. Почему артистке предрекли судный день в России и как она подставила собственную дочь расскажет редакция «Радио 1».

Пугачева вернется в Россию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Прежде журналисты «МК» сообщали, что Пугачева всерьез задумывается о возвращении в Россию и даже называет примерные сроки. По информации издания, она планировала посетить столицу до конца сентября, поскольку её близнецы Лиза и Гарри скучают по родине и друзьям. Новые слухи о возможном возвращении Пугачевой подогрела Кристина Орбакайте.

Она неожиданно поделилась с RTVI, что у ее матери есть мечта – вернуться в деревню Грязи и собраться всей семьей.

«Мы очень хотим вернуться в Москву, не по праздникам, а просто так, чтобы быть дома», — заявила дочь примадонны.

Таким образом, сама Орбакайте подтвердила, что Пугачева может вновь установить связь с родиной, которую она покинула ради своего мужа Максима Галкина*.

Подруга Пугачевой о ее возвращении в РФ


Несмотря на многочисленные публичные насмешки Максима Галкина* над заявлениями о том, что Алла Пугачева намерена вернуться в Россию, он неоднократно обращался в суд с просьбой снять с него статус иноагента, вероятно, чтобы прибыть вместе с ней.

Ранее подруга примадонны журналистка Кира Прошутинская рассказала о том, что Пугачева осталась за границей, потому что боится одиночества.

«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». То есть муж и дети», — рассказала Прошутинская.

Орбакайте уехала из России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж ее примеру последовала Кристина Орбакайте. Артистка обосновалась в США и лишь изредка возвращалась в Россию на концерты. Однако это продолжалось недолго. После высказываний Пугачевой о россиянах, их сравнения с «холопами» и «рабами», ряд организаторов сразу отменил выступления Орбакайте в нескольких российских городах.

Изначально Орбакайте уверяла, что смена курса и нацеленность на Штаты никак не связана со взглядами ее знаменитой матери. При этом, по мнению поклонников звездного семейства, Пугачева подставила собственную дочь, во всеуслышание заявив, что «нормальные люди в Россию не возвращаются».

На фоне отмены концертов и громких заявлений матери Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».

«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.

Что говорят поклонники Пугачевой о ее возвращении в Россию


Преданные фанаты примадонны, несмотря на ее оскорбительные высказывания, ждут любимицу на российской сцене. Однако большинство из них уверены, что ее прибытие на долгий срок маловероятно из-за статуса иноагента у Галкина*. Другие пользователи, напротив, уверены, что возвращение примадонны в Россию станет для нее судным днем.

«Если она выйдет на сцену в России – это будет ее судный день. Она увидит, как ее встречали раньше и какое отношение к ней сейчас», – рассуждают подписчики певицы.

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#шоу-бизнес
#максим галкин
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Юрист Русяев объяснил отмену концерта SHAMANа в Ставрополе
12 сентября 2024, 17:24

Фото: iStock/Кирилл Зыков

Юрист Илья Русяев заявил, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения.
Он добавил, что в данной ситуации не видит ни правых, ни виновных, поскольку всё, что произошло, состоялось в рамках закона.

«Организация публичных мероприятий, таких как концерты, регулируется законодательством о культурно-массовых мероприятиях. Органы местного самоуправления имеют право принимать решения о проведении или отмене таких мероприятий, учитывая мнение общественности и текущую социально-экономическую ситуацию в регионе. Здесь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проявил демократический подход, организовав опрос среди жителей региона», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

До этого Народный артист России Николай Буров порассуждал в целом о русской культуре, которая, по его словам, практически всегда пребывала в некой конфронтации с западным миром.

«У нашей культуры во всех её проявлениях всегда были конфронтации с теми явлениями, которые принято называть массовой западной культурой. Это происходило потому, что многие из этих явлений подчас никак нельзя было назвать культурными, но они на таком самопозиционировании настаивали. Мы старались ограждаться, но сегодня нападки идут не на эстетическое видение, а на само существование русской культуры», –отметил в беседе с «Петербургским дневником» Буров.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».

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#артист
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«Выглядит неуравновешенной»: Пригожин осудил Аллегрову за скандал на «Новой волне», подробности
12 сентября 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Ирина Аллегрова шокировала поклонников и коллег по сцене своим неожиданным поведением на фестивале. Оказалось, что на «Новую волну – 2024» артистка уже приехала не в духе, на что сразу обратили внимание журналисты. О том, что произошло с певицей и правда ли ей придется уйти со сцены расскажет редакция «Радио 1».

Аллегрова оскорбила журналистов на фестивале


Певица Ирина Аллегрова, которая поругалась с журналистами на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024», прибыла на мероприятие уже не в духе. Она выругалась на прессу сразу же по приезде, заявив: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего помощница певицы начала махать куском ткани фотографам в камеру.

Будучи на сцене, Аллегрова исполнила одну из своих старых композиций в новой обработке. Она не успела вступить вовремя, пропустив начало песни, но ушла в гримерку под громкие овации. Оттуда, как утверждает издание «МК», Аллегрова вернулась «чернее тучи».

Ее помощники требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.


Поведение Аллегровой осудили артисты


Вскоре стало очевидно, что Аллегрова уклоняется не только от внимания поклонников и прессы, но и от общения с коллегами.

«К сожалению, я даже не встретилась с ней», — заметила народная артистка России Лариса Долина.

Поклонники Аллегровой в социальных сетях тут же стали задаваться вполне логичным вопросом: если участие в фестивале приносит лишь негатив, не стоит ли вообще от него отказаться? Нашлись и те, кто порекомендовал певице уйти со сцены из-за испорченной репутации.

«Ирина Аллегрова — это, без сомнения, мое самое большое разочарование в последнее время, так как такое поведение недопустимо, особенно для народной артистки. Это было просто ужасно», – прокомментировал ситуацию светский журналист Денис Сорокин.
Он также отметил, что никто из артистов не позволяет себе подобного поведения.

«Она выглядит очень неуравновешенной. Так себя не ведёт ни один артист. Это крайне некрасиво для народной артистки», — добавил Сорокин.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Неодобрительно высказался о поведении Аллегрвой и продюсер Иосиф Пригожин.

«Не следует так обращаться с прессой. Если артист знает, что на мероприятии будет красная дорожка и множество журналистов, он должен быть к этому готов. По крайней мере, следует проявлять больше уважения к представителям СМИ», — подчеркнул Пригожин.

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#журналист
#жизнь
#певица
#сми
#артист
#продюсер
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#шоу-бизнес
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«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей
12 сентября 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эпатажный певец Шура, несмотря на солидные гонорары и наличие нескольких квартир, продолжает жить на съемном жилье. Почему артист до сих пор не отпраздновал новоселье в собственном доме, для чего ему нужна женщина с ребенком и как он отказался от собственных наследников расскажет редакция «Радио 1».

Шура лишился дорогой квартиры


В 2018 году СМИ сообщили неприятную новость: певец Александр Медведев, наиболее известный как Шура, лишился своего жилья. Артист, долго страдавший от зависимостей, передал свою роскошную квартиру за 35 миллионов рублей своему знакомому. Позже он признал, что стал жертвой мошеннической схемы и даже подал в суд, но процесс проиграл.

Событие оказало значительное влияние на исполнителя. После утраты своего имущества Шура решил отказаться от вредных привычек, его дела улучшились.

Теперь он владеет двумя квартирами в Москве. Первую площадь в 74 квадратных метра он купил в ипотеку три года назад. Этим летом он оформил еще один кредит и приобрел просторные апартаменты стоимостью 70 миллионов рублей.

«Я постепенно все скупаю. Это действительно удобно – ипотека. Мне так комфортно. Первая, вторая, третья. Все нормально. Постепенно закрываю каждую. Живем, как и живем», — отметил Шура.

Александр подчеркивает, что для него крайне важно иметь собственное жилье. В детстве он жил в однокомнатной квартире с матерью, бабушкой и братом. После переезда в Москву он провел три ночи в парке, затем был вынужден делить квартиру с женщиной легкого поведения. Теперь 49-летний музыкант точно знает, где остановиться. Проблемы с жильем – в прошлом. Тем не менее, он так и не устроил новоселье и предпочитает сдавать свои квартиры.

Сам Шура живет в арендованной квартире под Москвой вместе с собакой, которую считает своим ребенком. Частые гастроли не позволяют ему бывать дома. Друзья заботятся о питомце.

«Я ее очень люблю. Не могу забрать к себе, потому что у меня по шесть концертов в неделю. Я называю ее своим ребенком. Ей каждый день нужно ждать папу и видеть его всего полчаса, а затем он уходит снова», — поделился с журналистами «Пятого канала» Шура.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь Шуры


Александр мечтает о покупке загородного дома, но пока не считает это целесообразным. Он считает, что для такой покупки нужна семья. Недавно он помирился с матерью и братом, с которыми долго не общался. Личная жизнь артиста далека от идеальной: у него нет жены и детей, он ни с кем не состоит в отношениях.

«Нет, у меня нет нынешней партнёрши, слава богу», — говорит певец.
То, что у Шуры действительно нет никаких отношений косвенно подтвердил его шуточный ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к имитации оргазма.

«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — сыронизировал артист.

Также, несколько лет назад Шура заявил, что не хочет детей, так как считает, что не сможет вырастить здорового ребенка.

«Детей в моей жизни не будет. Я не собираюсь брать никого из детского дома, это не для меня. Я не хочу подвергать кого-либо медицинским рискам, зная о своем прошлом с наркотиками и алкоголем», — пояснил он.

При этом артист не исключает, что станет хорошим отчимом.

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#артист
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Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
12 сентября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов расторгли брак спустя 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что основной версией разрыва пары считалась измена миллионера, коллеги артистки и поклонники знаменитого семейства до последнего надеялись, что супруги смогут сохранить брак. Однако, по словам адвоката Яна Абрамова, вскрылось новое обстоятельство, которое заставило супругов окончательно разорвать отношения. О том, что на самом деле стало причиной развода, с кем останутся дети и правда ли, что у Алсу появился новый избранник – читайте в материале «Радио 1».

Новое обстоятельство в деле о разводе Алсу


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

27 августа суд официально завершил процесс развода между Яном Абрамовым и Алсу. Им предоставляли шанс наладить отношения, но певица оставалась непреклонной. Ранее адвокат Яна Александр Добровинский намекал на некоторые обстоятельства, которые не позволят паре сохранить отношения.

«Недавно стали известны детали, по которым дальнейшая совместная жизнь пары была невозможна. Сегодня официально завершено это дело, и обе стороны осознают ситуацию. К сожалению, это финал», — заявил он.
При этом правозащитник воздержался от раскрытия каких-либо деталей. Единственное, что стало известно от адвоката — инициатором развода является артистка. Абрамов, напротив, до последнего пытался сохранить семейные узы.

«Ян — восточный человек. Для него крайне важно ощущение семьи и домашнего уюта. Осознавая возможность своей ошибки, он стремился как-то сгладить ситуацию», — отметил светский обозреватель Феликс Грозданов в беседе с «Пятым каналом».


Правда ли Абрамов изменил Алсу


Проблемой, которую многие связывают с кризисом в отношениях Абрамова и Алсу, стала измена бизнесмена. В интернете активно обсуждают его предполагаемый роман с Анастасией Решетовой, экс-партнёршей Тимати. Именно это, по слухам, стало последней каплей для Алсу.

«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — уточнил журналист Антон Беккужев.

Аналогичным мнением с журналистами поделилась звездный адвокат Екатерина Гордон, отметив, что из-за постоянных слухов об измене мужа Алсу пережила стресс.

«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова
«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова

Раздел элитной недвижимости


Бывшим супругам предстоит решить вопросы раздела имущества, включая элитные объекты в России и за границей.

Кроме того, у Алсу и Абрамова есть целый автопарк люксовых автомобилей, акции крупных бизнесов и доли в компаниях. Как сообщают СМИ, певица уже подала иск к Яну на сумму десять миллиардов рублей.

«Эта подача иска свидетельствует о том, что супруги не смогли достичь соглашения. Речь не идет о каких-либо огромных отступных», — пояснила Гордон.

Тем не менее, спора о размере алиментов между Абрамовыми не предвидится. Ян заявил, что готов удовлетворить любые просьбы и продолжит обеспечивать своих троих детей всем необходимым, включая расходы на персонал и заграничный отдых. Дети будут жить с матерью, и этот вопрос был решен без конфликта.

Личная жизнь Алсу


Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков


После объявления о разводе Алсу изменила свой имидж. Ранее она предпочитала сдержанные образы, а теперь выбирает яркие и смелые наряды. Все, кто встречает певицу, единодушны в том, что ей идет новое состояние.

«Я разговаривал с Алсу вчера. Она сказала, что счастлива и может делать всё, что ей хочется», — рассказывает журналист Грозданов.
Кроме того, прежде появились слухи о том, что у Алсу появился новый мужчина. Поклонники артистки предполагают, что именно этот факт имел ввиду адвокат Абрамова, когда говорил о некотором обстоятельстве, препятствующем примирению супругов.

«Я уверен, что придет момент, когда получу от моего клиента разрешение на публикацию. Однако он очень бережно относится даже к своим бывшим. Поэтому не уверен, что когда-либо получу от него согласие что-то сказать», — ответил Добровинский на вопросы журналистов о том, что именно стало известно Яну Абрамову об Алсу.
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#суд
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#расходы
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Внучка Маслякова раскритиковала журналистов за съемку на кладбище
18-летняя Таисия выразила свое возмущение журналистам
12 сентября 2024, 06:24

Фото: istock/Julia Gerasina

18-летняя внучка легендарного телеведущего КВН Александра Маслякова, Таисия, выразила свое возмущение журналистам, которые снимали похороны её деда на кладбище. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Мы же просили не снимать, зачем это всё, у людей горе?» — заявила Таисия, критикуя представителей прессы за несоблюдение просьбы семьи не делать фотографии и видеозаписи в столь тяжелый момент.
Её отец, Александр Масляков-младший, пытался успокоить дочь, напомнив, что журналисты все равно опубликуют материалы. На это Таисия эмоционально ответила: «Ну и пусть!».

Прощание с Александром Масляковым прошло 11 сентября в здании «Планеты КВН», после чего гроб с телом был доставлен на Новодевичье кладбище. Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 82 лет от рака легких. В последние месяцы его состояние значительно ухудшилось, и он с трудом разговаривал и дышал.

Ранее телеведущий Александр Масляков был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. С Масляковым попрощались в центре «Планета КВН» на Марьиной Роще. Бессменному ведущему КВН было 82 года, его не стало 8 сентября.

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