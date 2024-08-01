Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
За всю свою карьеру Анастасия Волочкова успела заработать немаленькое состояние. Балерина рассказала, что ее бывший возлюбленный Игорь Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов, но отказался возвращать всю сумму, посмеявшись над артисткой. Из-за этого Волочкова была вынуждена продать имущество.
Волочковой пришлось продать 2 десятка квартир из-за долгов бывшего мужаНа Анастасию Волочкову были оформлены загородный дом и 24 квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге и 22 квартиры в Астрахани. Общая стоимость всей недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей.
«Я отдала бывшему все свои деньги — это 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», — посетовала артистка в разговоре с «КП».
Как рассказала балерина, Вдовин обещал вернуть деньги через год: якобы они будут направлены на строительный бизнес, который он начал со своим партнёром в Астрахани. Сумму он вернуть не смог и отдал Волочковой 22 недостроенные квартиры. В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали.
Анастасия призналась, что уже неоднократно подавала иски на бывшего супруга, но каждый раз Вдовин просил их отозвать, и в результате танцовщица «шла у него на поводу».
Балерина также отметила, что «отбить» все деньги так и не удалось из-за разницы в курсе валют.
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«Я умею прощать обиды»Волочкова рассказала, что, невзирая на временные сложности, отношения с дочерью у нее прекрасные. Анастасия отметила, что критика в ее адрес о том, что она якобы бросила дочь, абсолютно нелепая. Балерина напомнила, что Ариадне уже 18 лет и она сама решает, где жить.
«Несмотря на то что у меня с ее отцом непростые отношения, я умею прощать обиды. Я благодарна Игорю за то, что он на протяжении четырех лет несет за нее ответственность, оплачивает ее образование. Дочь живет в прекрасных условиях, и, что для меня важно, она в духовном достатке. Я вижу, что она меня любит, и я ее очень люблю. Да, Ариша живет в другой семье, но ей там комфортно», — поделилась Анастасия.
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Многомиллионное шоуПомимо этого, Волочкова прокомментировала новое шоу «Одержимость». Балерина не стала скрывать, что постановка была мечтой ее жизни и обошлась в десятки миллионов рублей.
«Это история маленькой девочки, которая захотела стать балериной и стала, но не знала, какой ценой ей это все достанется. Путем лжи и предательства, с которыми она столкнулась. Но в финале спектакля я выхожу победителем, в русской короне, с российским флагом. Для меня большое счастье быть русской балериной. В этом шоу — вся моя жизнь», — высказалась Анастасия.Она добавила, что персонал, техника и костюмы стоили огромных денег.
«В общем, шоу обошлось мне примерно в 30 млн рублей», — отметила Анастасия.Балерина подытожила, что все равно проводит спектакль на благотворительной основе и приглашает всех желающих бесплатно.
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