Аня Ищук и Димас Блог раскрыли первые подробности нового сезона реалити
Блогеры Аня Ищук и Димас Блог готовят второй сезон своего реалити-шоу
Аня Ищук и Димас Блог рассказали о подготовке ко второму сезону своего реалити-шоу. Пара поделилась первыми деталями проекта на VK Fest в зоне Super Fun Club. Об этом сообщает Super.
По словам блогеров, съёмки начнутся уже совсем скоро. Сначала команда проведёт два дня подготовки, после чего приступит к основному этапу производства.
«У нас будет два дня подготовки, а потом начнутся сами съёмки — десять дней. Получится десять выпусков», — рассказали супруги.При этом Аня и Димас пока не стали раскрывать полный список участников нового сезона, но намекнули, что зрителей ждут неожиданные гости.
По словам пары, в проекте появятся два популярных артиста, стильная тиктокерша и её возлюбленный — известный музыкант.
Блогеры предложили поклонникам попробовать угадать, кто именно станет участниками нового сезона. Дата премьеры пока держится в секрете.