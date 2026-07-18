Аня Ищук и Димас Блог раскрыли первые подробности нового сезона реалити

18 июля 2026, 15:11

Блогеры Аня Ищук и Димас Блог готовят второй сезон своего реалити-шоу

Аня Ищук и Димас Блог (Фото: Instagram* / @anyaischuk)

Аня Ищук и Димас Блог рассказали о подготовке ко второму сезону своего реалити-шоу. Пара поделилась первыми деталями проекта на VK Fest в зоне Super Fun Club. Об этом сообщает Super.





По словам блогеров, съёмки начнутся уже совсем скоро. Сначала команда проведёт два дня подготовки, после чего приступит к основному этапу производства.





«У нас будет два дня подготовки, а потом начнутся сами съёмки — десять дней. Получится десять выпусков», — рассказали супруги.