Концерт Ирины Круг в Кремлёвском дворце обещает принести многомиллионную выручку
Ирина Круг готовится выступить на одной из главных концертных площадок страны — в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт певицы запланирован на декабрь, а стоимость билетов варьируется от 2 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
При полном зале организаторы смогут выручить от продажи билетов более 12 миллионов рублей. Судя по интересу публики, песни вдовы Михаила Круга о любви, судьбе и человеческих переживаниях по-прежнему находят отклик у слушателей.
Артистка продолжает активно выступать и собирать поклонников по всей стране, сохраняя популярность спустя годы после начала сольной карьеры.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России