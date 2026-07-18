Концерт Ирины Круг в Кремлёвском дворце обещает принести многомиллионную выручку

18 июля 2026, 14:31

Ирина Круг может заработать более 12 миллионов рублей на концерте в Кремле

Ирина Круг (Фото: Instagram* / @irinakrug)

Ирина Круг готовится выступить на одной из главных концертных площадок страны — в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт певицы запланирован на декабрь, а стоимость билетов варьируется от 2 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».