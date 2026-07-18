Доходы и расходы певицы Анжелики Варум призвали проверить из-за покупки жилья
Глава ФПБК Бородин призвал проверить покупку недвижимости Анжелики Варум в США
Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Росфинмониторинг с просьбой проверить певицу Анжелику Варум на предмет возможного отмывания доходов.
В беседе с «Абзацем» общественный деятель заявил, что покупка артисткой недвижимости в США может указывать на подготовку к выезду из России.
«Ситуация вокруг Варум выглядит не до конца понятной: почему деньги она зарабатывает здесь, а тратит их в Штатах. Такое ощущение, что она готовит пути отхода, как в своё время сделала певица Алла Пугачёва. Соответственно, мы понимаем, что это нестандартная игра — зарабатывать на выступлениях в России, а платить налоги и приобретать недвижимость в США. С какой целью они эти деньги выводили и как это делали?» — задался вопросом глава ФПБК.Кроме того, он усомнился в законности вывода крупных сумм за рубеж, напомнив, что лимит вывоза наличных составляет 10 тысяч долларов. По его словам, остаётся неясным, выводила ли певица деньги через криптовалюту или иным способом.