«Девочка-лето»: Лиза Арзамасова покорила публику нежной фотосессией среди ромашек
Лиза Арзамасова представила поклонникам летнюю фотосессию на фоне ромашек
Лиза Арзамасова опубликовала в своём блоге серию летних снимков. 31-летняя актриса выбрала для фотосессии поле с ромашками.
На кадрах звезда предстала в лёгком образе: распущенные волосы, естественный макияж, минимум деталей. Такой подход подчеркнул романтическое настроение съёмки.
Фотографии выглядят нежно и воздушно, а Арзамасова органично вписалась в цветочный пейзаж. Поклонники активно отреагировали на новые снимки. Они активно комментируют публикацию и называют актрису «девочкой-летом».
«Ромашковое блаженство», «Солнышко среди цветов», «Лиза и ромашки — супердуэт», — гласят комментарии.По общему мнению поклонников, естественные образы особенно идут Елизавете.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о творчестве и личной жизни Елизаветы Арзамасовой. Кроме того, выяснили секрет её счастья с Ильёй Авербухом.