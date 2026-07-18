«Девочка-лето»: Лиза Арзамасова покорила публику нежной фотосессией среди ромашек

18 июля 2026, 15:07

Лиза Арзамасова представила поклонникам летнюю фотосессию на фоне ромашек

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Лиза Арзамасова опубликовала в своём блоге серию летних снимков. 31-летняя актриса выбрала для фотосессии поле с ромашками.





На кадрах звезда предстала в лёгком образе: распущенные волосы, естественный макияж, минимум деталей. Такой подход подчеркнул романтическое настроение съёмки.



Фотографии выглядят нежно и воздушно, а Арзамасова органично вписалась в цветочный пейзаж. Поклонники активно отреагировали на новые снимки. Они активно комментируют публикацию и называют актрису «девочкой-летом».

«Ромашковое блаженство», «Солнышко среди цветов», «Лиза и ромашки — супердуэт», — гласят комментарии.