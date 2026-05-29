Аня Покров и Артур Бабич рассказали о подготовке к свадьбе
Блогеры Аня Покров и Артур Бабич рассказали, как идет подготовка к свадебному торжеству, которым они отметят роспись на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам пары, хлопоты проходят без ссор и даже сделали их ближе друг к другу.
«У меня будет два платья», — рассказала Покров.
Она также отметила, что для гостей введут дресс-код, и это правило будет обязательным для всех, включая родственников. Бабич назвал этот этап интересным и подчеркнул, что в такой день особенно не стоит экономить на платье невесты.
Аня Покров и Артур Бабич познакомились весной 2020 года в Москве как участники блогерского объединения Dream Team House.