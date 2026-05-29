84-летний Лев Лещенко вышел на сцену вместе с Жасмин на её шоу «Головоломка»
Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) на концерте «Головоломка» устроила зрителям сюрприз — на сцене к ней присоединился 84-летний Лев Лещенко. Артисты исполнили дуэтом песню «Счастье».
Как сообщает Super, совместный номер исполнителей стал одним из самых трогательных моментов вечера. Отмечается, что публика обратила особое внимание на образ Жасмин. 48-летняя певица вышла на сцену в облегающем платье, расшитом пайетками.
Наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру артистки. Жасмин тщательно готовилась к концерту и даже похудела ради выступления. Лев Лещенко появился на сцене в классическом образе: ярко-синем пиджаке и чёрных брюках. Зрители тепло встретили артистов, а дуэт вызвал бурные аплодисменты в зале.
Ранее стало известно, что бизнес Жасмин снова оказался в минусе. Несмотря на рост выручки почти до 28 миллионов рублей, компания завершила год с серьёзными убытками.
Читайте также: