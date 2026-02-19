Аня Покров рассказала о планах на детей от Артура Бабича
Блогер Аня Покров призналась, что в будущем планирует детей от своего возлюбленного Артур Бабич. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях, поделившись своими взглядами на семейную жизнь.
По словам Покров, у неё уже есть чёткий жизненный план: сначала свадьба, затем медовый месяц, и только после этого — дети. Блогер подчеркнула, что не хочет нарушать этот порядок и идти к алтарю в положении.
Недавно Аня также сообщила, что свадьба пары запланирована на лето этого года. Она призналась, что подготовка оказалась непростой из-за высоких цен и даже посочувствовала другим невестам, которым предстоит организовывать торжество в 2026 году.
Ещё одним важным шагом для пары стала покупка собственного жилья в конце прошлого года. По словам блогера, приобретение недвижимости было их главной целью на 2025 год, и они успешно её достигли, начав обустраивать своё первое совместное «гнёздышко».
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России