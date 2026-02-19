Аня Покров рассказала о планах на детей от Артура Бабича

19 февраля 2026, 17:06

Аня Покров раскрыла, почему не хочет идти под венец беременной

Аня Покров (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Блогер Аня Покров призналась, что в будущем планирует детей от своего возлюбленного Артур Бабич. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях, поделившись своими взглядами на семейную жизнь.