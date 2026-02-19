Джиган и Оксана Самойлова воссоединились ради дня рождения сына

19 февраля 2026, 16:31

Джиган и Оксана Самойлова вместе отметили 6-летие сына

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Оксана Самойлова опубликовала в соцсетях видео с празднования дня рождения сына Давида, которого она родила в браке с рэпером Джиганом. На время разногласий родители решили объединиться и вместе отметить шестилетие наследника.