Джиган и Оксана Самойлова воссоединились ради дня рождения сына
Оксана Самойлова опубликовала в соцсетях видео с празднования дня рождения сына Давида, которого она родила в браке с рэпером Джиганом. На время разногласий родители решили объединиться и вместе отметить шестилетие наследника.
На кадрах видно, как имениннику торжественно выносят торт с фигурками его любимых супергероев. В это время Джиган держал сына на руках и с улыбкой наблюдал за праздником.
Позже Самойлова показала домашнее видео: вся семья собралась в гостиной, пока дочь Лея зачитывала поздравления брату. Трогательные слова девочки растрогали родителей, а Джиган любовно обнял детей, уделив внимание каждому.
