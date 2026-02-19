«Не хотелось делать громких заявлений»: Директор Кадышевой объявил об уходе от певицы

19 февраля 2026, 16:13

Директор Кадышевой Дорофеев заявил, что ушел от певицы по собственному желанию

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Концертный директор Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев объявил о прекращении работы с певицей. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что сам принял это решение.





Причины ухода от артистки Дорофеев пока не раскрывает. Он отметил, что на сегодняшний день не видит в этом необходимости. Также бывший сотрудник Кадышевой рассказал, что расстался с ансамблем «Золотое кольцо» на дружеской ноте.





«Меня поблагодарили за проделанную и столь успешную работу. И пожелали удачи», — пояснил он.