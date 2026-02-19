«Не хотелось делать громких заявлений»: Директор Кадышевой объявил об уходе от певицы
Директор Кадышевой Дорофеев заявил, что ушел от певицы по собственному желанию
Концертный директор Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев объявил о прекращении работы с певицей. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что сам принял это решение.
Причины ухода от артистки Дорофеев пока не раскрывает. Он отметил, что на сегодняшний день не видит в этом необходимости. Также бывший сотрудник Кадышевой рассказал, что расстался с ансамблем «Золотое кольцо» на дружеской ноте.
«Меня поблагодарили за проделанную и столь успешную работу. И пожелали удачи», — пояснил он.
Владислав Дорофеев не делал заявлений о прекращении сотрудничества с Надеждой Кадышевой в течение последних шести месяцев. Он охарактеризовал свою работу с певицей как «яркую» и подчеркнул, что приложил значительные усилия, включая свой опыт и профессионализм, для того чтобы она достигла успеха и заняла ведущие позиции на музыкальной сцене. Надежда Кадышева, в свою очередь, не давала никаких комментариев относительно ухода своего концертного директора.