«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)
Впервые после смерти бывшего мужа Анна Седокова вышла на связь в январе и сразу привлекла внимание публики своим изменившимся внешним видом — из-за сильного стресса она заметно похудела. Кроме того, Седокова продолжает активно заниматься спортом, считая физические нагрузки своим лучшим средством для борьбы с трудностями.
Прохор Шаляпин даже спутал ее с подростком, но отметил, что такое преображение ей очень идет.
В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» действительно выглядит как молодая девушка. Вместе с изменением фигуры у нее также обновился стиль: теперь вместо облегающих нарядов с глубоким декольте она предпочитает толстовки и свободную одежду. Справиться с горем ей помогает музыка, и вскоре у певицы выйдет новая песня о том, что она испытывала после самоубийства Яниса Тиммы
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«Аня — замечательная девушка, выглядит великолепно, похудела, даже не узнал ее, думал, что это какой-то тинейджер», — поделился он своими впечатлениями в программе «Тема» на RU.TV.
В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» действительно выглядит как молодая девушка. Вместе с изменением фигуры у нее также обновился стиль: теперь вместо облегающих нарядов с глубоким декольте она предпочитает толстовки и свободную одежду. Справиться с горем ей помогает музыка, и вскоре у певицы выйдет новая песня о том, что она испытывала после самоубийства Яниса Тиммы
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Анастасия Хохлова