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«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы

Прохор Шаляпин заявил, что Анна Седокова замечательная и хорошо выглядит
Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Впервые после смерти бывшего мужа Анна Седокова вышла на связь в январе и сразу привлекла внимание публики своим изменившимся внешним видом — из-за сильного стресса она заметно похудела. Кроме того, Седокова продолжает активно заниматься спортом, считая физические нагрузки своим лучшим средством для борьбы с трудностями.
Прохор Шаляпин даже спутал ее с подростком, но отметил, что такое преображение ей очень идет.

«Аня — замечательная девушка, выглядит великолепно, похудела, даже не узнал ее, думал, что это какой-то тинейджер», — поделился он своими впечатлениями в программе «Тема» на RU.TV.

В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» действительно выглядит как молодая девушка. Вместе с изменением фигуры у нее также обновился стиль: теперь вместо облегающих нарядов с глубоким декольте она предпочитает толстовки и свободную одежду. Справиться с горем ей помогает музыка, и вскоре у певицы выйдет новая песня о том, что она испытывала после самоубийства Яниса Тиммы

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«Звучит довольно страшно»: Певица Ханна рассказала о наказаниях для своих детей
Певица Ханна поделилась своим опытом воспитания детей
10 апреля 2025, 09:09

Анна Иванова/Ханна и Павел/Пашу Курьянов (Фото: Телеграм @lifewithhanna)

Многие люди имеют совершенно разные, порой противоположные взгляды на то, как следует воспитывать детей. О своих педагогических опытах рассказала 32-летняя известная российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под своим творческим псевдонимом Ханна.
Артистка растит двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу, рождённых в браке с её мужем, генеральным директором музыкального лейбла Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым. Впервые Ханна стала мамой в 2018 году. А недавно в своей социальной сети она опубликовало трогательное видео со своей младшей доченькой, появившейся на свет в 2023 году.

На кадрах молодая мама ласково и успокаивающе гладит девочку по руке, а та напряжённо смотрит куда-то в сторону. Возможно, на экран телевизора. Подписчики задали певице вопрос, наказывает ли она своих детей. Анна назвала себя строгой матерью и подробно рассказала о своих методах воспитания детей.

«Деток я не ругаю, в смысле, не кричу, но наказываю и провожу беседы в каждом случае, когда они не правы! Лишаю каких-то удовольствий в наказание за действия, которые нельзя совершать. Мы заранее обсуждаем, за что и какое может быть наказание», — заявила Ханна.

Поп-звезда уверена, что детей просто необходимо контролировать, направлять и совершенствовать с самых ранних лет. Именно это они и делают вместе со своим мужем-продюсером.

«Звучит страшно, но я считаю, что деткам нельзя давать слабину и оставлять без внимания вещи, которые могут привести к тому, что ребенок вырастет самодовольным и безответственным», — заключила Ханна.

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Виктория Дайнеко готовится к свадьбе с Беркели Овезовым, несмотря на слухи о его прошлом
Дайнеко прокомментировала скандальное прошлое жениха
10 апреля 2025, 08:19

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко вновь привлекла внимание СМИ, выйдя в свет со своим женихом Беркели Овезовым. Артистка поделилась, что активно готовится к свадьбе, однако ее радостные хлопоты омрачаются слухами о прошлом избранника. Об этом пишет «7Дней.ru»,
Согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.

В настоящее время Виктория сосредоточена на выборе подвенечного платья и планировании свадебного путешествия. Она уже выбрала наряд от российского бренда, который сейчас шьют на заказ. Свадьбу пара планирует отпраздновать в Москве в узком кругу близких людей. Певица отметила, что ей не близок вариант с роскошным торжеством на Мальдивах. Дайнеко также подчеркнула, что ее родители давно знакомы с Беркели, и они его очень любят.

Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Здорово, что вспоминают»: Макаров из «Кадетства» актер Головин рассказал о ностальгии по прошлым проектам
10 апреля 2025, 04:45

Александр Головин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Александр Головин стал известен еще в начале своего жизненного пути. Будучи ребенком актер уже отлично отыгрывал хулиганов в «Ералаше» за что его и полюбили зрители. Взрослея Александру предлагали только новые роли и ему удалось остаться востребованным артистом по сей день.
Старые проекты Головина обретают вторую жизнь благодаря интернету. Проекты «Повелитель луж», «Сволочи», «Кадетство» до сих пор на слуху, пусть и были выпущены почти два десятилетия назад. Как заявил сам Александр, он положительно относится к данной тенденции.

«Здорово, что вспоминают! Сериалы были действительно замечательные: „Кадетство“, „Ералаш“. Я сам часто вижу их у себя в ленте. Может быть, потому что периодически смотрю, и алгоритмы подкидывают. Я позитивно отношусь к тому, что люди ностальгируют по 2002–2007 годам. Это было хорошее время, и если хочется его вспомнить, почему бы и нет», — сказал Головин изданию Kudago.

«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника
«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

Несмотря уже на сложившуюся карьеру, Александр открыт к новым проектам и готов к экспериментам ради роли. Головин не против похудеть или потолстеть, но все-таки у него есть определенное табу. По словам Александра, он никогда не снимется в картине, которая станет искажать исторические события.

«У меня был случай: меня утвердили в фильм про Афганистан, снимать должен был зарубежный режиссер. Я показал сценарий отцу — он вертолетчик, участвовал в боевых действиях. И он сказал: «Саш, такого не было». И тогда я понял, что не хочу быть частью истории, которая перевирает факты», — говорит Головин.

Напомним, что Александр Головин сыграл суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство». К тому же актер отметился ролью в фильме «Сволочи», где исполнял роль диверсанта подростка по кличке «Кот». Следом в карьере Головина были роли в серии фильмов «Елки», а еще в проектах «Восьмидесятые», «Папины дочки» и «Ч/Б».

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«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника
10 апреля 2025, 01:10

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

В начале апреля российских фанатов поразила смерть рэпера Паши Техника в Тайланде. Музыкант прославился отнюдь не своим творчеством, но даже несмотря на его зависимости, многие искренне считают его легендой. О последних днях артиста подробно рассказала его экс-супруга Ева Карицкая.

Кто виновен в смерти рэпера


Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Блогер в своем интервью для Ксении Собчак заявила, что в смерти Паши виновато его окружение. Свои последние дни Техник проводил с эскортницей Кристиной и наркодиллером Эдуардом. О последнем Ева высказалась так:

«Я видела этого Эдуарда, вообще не в себе человек — нетрезвый, неадекватный».

При этом Кристина являлась последней избранницей рэпера. Как объяснила Карицкая, эти отношения стали для музыканта возможностью не обязывать себя чем-то и просто веселиться.

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До последнего Ева пыталась повлиять на Техника. Как минимум, она хотела обратить его внимание на сына Ивана, которому были необходимы отношения с отцом.

«Он не получал от меня такого, хотел кутежа, веселья. А я объясняла, что у нас маленький ребенок, его нужно вырастить. Говорила: „Паш, ты понимаешь? Время-то летит, он быстро вырастет. Просто воспитай, подай ему пример. Вот ему исполнится 18 лет, и делай что хочешь», — поделилась с Собчак Карицкая.

Ева рассказала, что перед своей смертью Техник регулярно употреблял наркотики. Из-за своего окружения он не мог отказаться от зависимости, а перед комой его уже один раз откачивали. Тогда у него западал язык, но музыканта спасли с помощью капельниц. При чем с Кристиной у Паши практически не было отношений, так как он постоянно был под наркотиками.


Предсказание Техника о своей смерти


Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

По признанию Карицкой, она почувствовала неладное и решила связаться с менеджером Техника. Тот ей рассказал о случившемся, а именно что рэпер находится под ИВЛ. Ева заявила, что Паше нужны были врачи, но Эдуард и Кристина попытались привести в чувства музыканта с помощью капельниц. В итоге у Техника началась инфекция и его ввели в искусственную кому.

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Стало известно, почему близкие Паши Техника не смогут получить наследство

Перед поездкой в Тайланд Паша заявил менеджеру:

«Наверное, я там кони двину».

Ева отметила, что Техник не боялся смерти и всегда стремился убежать от реальности. В этом она сравнила рэпера с Куртом Кобейном, с которым он умер в один день, 5 апреля.

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Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны

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«Если он младше, это не будет красным флагом»: Алсу назвала приемлемую разницу с мужчиной
Алсу считает, что мужчина и женщина в отношениях должны быть одного поколения
09 апреля 2025, 22:31

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певицу Алсу Абрамову уже не раз спрашивали о потенциальном партнере. Исполнительница хита «Иногда» ответила журналу VOICE на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
«Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом (…) Я все-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнеров в отношениях», — прокомментировала Алсу.
Она отметила, что у потенциальных партнеров должны быть общие темы для разговора, интересы, друзья и круг общения. Перед этим Алсу заявила, что всех девушек интересуют молодые и уверенные в себе парни. Знаменитость подчеркнула, что ее сердце нужно покорить хорошим отношением, а удивить — «очень сложно».

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