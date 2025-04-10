Виктория Дайнеко готовится к свадьбе с Беркели Овезовым, несмотря на слухи о его прошлом

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)
Певица Виктория Дайнеко вновь привлекла внимание СМИ, выйдя в свет со своим женихом Беркели Овезовым. Артистка поделилась, что активно готовится к свадьбе, однако ее радостные хлопоты омрачаются слухами о прошлом избранника. Об этом пишет «7Дней.ru»,
Согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.
В настоящее время Виктория сосредоточена на выборе подвенечного платья и планировании свадебного путешествия. Она уже выбрала наряд от российского бренда, который сейчас шьют на заказ. Свадьбу пара планирует отпраздновать в Москве в узком кругу близких людей. Певица отметила, что ей не близок вариант с роскошным торжеством на Мальдивах. Дайнеко также подчеркнула, что ее родители давно знакомы с Беркели, и они его очень любят.
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В настоящее время Виктория сосредоточена на выборе подвенечного платья и планировании свадебного путешествия. Она уже выбрала наряд от российского бренда, который сейчас шьют на заказ. Свадьбу пара планирует отпраздновать в Москве в узком кругу близких людей. Певица отметила, что ей не близок вариант с роскошным торжеством на Мальдивах. Дайнеко также подчеркнула, что ее родители давно знакомы с Беркели, и они его очень любят.
Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова