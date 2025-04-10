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Виктория Дайнеко готовится к свадьбе с Беркели Овезовым, несмотря на слухи о его прошлом

Дайнеко прокомментировала скандальное прошлое жениха
Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко вновь привлекла внимание СМИ, выйдя в свет со своим женихом Беркели Овезовым. Артистка поделилась, что активно готовится к свадьбе, однако ее радостные хлопоты омрачаются слухами о прошлом избранника. Об этом пишет «7Дней.ru»,
Согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.

В настоящее время Виктория сосредоточена на выборе подвенечного платья и планировании свадебного путешествия. Она уже выбрала наряд от российского бренда, который сейчас шьют на заказ. Свадьбу пара планирует отпраздновать в Москве в узком кругу близких людей. Певица отметила, что ей не близок вариант с роскошным торжеством на Мальдивах. Дайнеко также подчеркнула, что ее родители давно знакомы с Беркели, и они его очень любят.

Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Здорово, что вспоминают»: Макаров из «Кадетства» актер Головин рассказал о ностальгии по прошлым проектам
10 апреля 2025, 04:45

Александр Головин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Александр Головин стал известен еще в начале своего жизненного пути. Будучи ребенком актер уже отлично отыгрывал хулиганов в «Ералаше» за что его и полюбили зрители. Взрослея Александру предлагали только новые роли и ему удалось остаться востребованным артистом по сей день.
Старые проекты Головина обретают вторую жизнь благодаря интернету. Проекты «Повелитель луж», «Сволочи», «Кадетство» до сих пор на слуху, пусть и были выпущены почти два десятилетия назад. Как заявил сам Александр, он положительно относится к данной тенденции.

«Здорово, что вспоминают! Сериалы были действительно замечательные: „Кадетство“, „Ералаш“. Я сам часто вижу их у себя в ленте. Может быть, потому что периодически смотрю, и алгоритмы подкидывают. Я позитивно отношусь к тому, что люди ностальгируют по 2002–2007 годам. Это было хорошее время, и если хочется его вспомнить, почему бы и нет», — сказал Головин изданию Kudago.

«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника
«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

Несмотря уже на сложившуюся карьеру, Александр открыт к новым проектам и готов к экспериментам ради роли. Головин не против похудеть или потолстеть, но все-таки у него есть определенное табу. По словам Александра, он никогда не снимется в картине, которая станет искажать исторические события.

«У меня был случай: меня утвердили в фильм про Афганистан, снимать должен был зарубежный режиссер. Я показал сценарий отцу — он вертолетчик, участвовал в боевых действиях. И он сказал: «Саш, такого не было». И тогда я понял, что не хочу быть частью истории, которая перевирает факты», — говорит Головин.

Напомним, что Александр Головин сыграл суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство». К тому же актер отметился ролью в фильме «Сволочи», где исполнял роль диверсанта подростка по кличке «Кот». Следом в карьере Головина были роли в серии фильмов «Елки», а еще в проектах «Восьмидесятые», «Папины дочки» и «Ч/Б».

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«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника
10 апреля 2025, 01:10

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

В начале апреля российских фанатов поразила смерть рэпера Паши Техника в Тайланде. Музыкант прославился отнюдь не своим творчеством, но даже несмотря на его зависимости, многие искренне считают его легендой. О последних днях артиста подробно рассказала его экс-супруга Ева Карицкая.

Кто виновен в смерти рэпера


Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Блогер в своем интервью для Ксении Собчак заявила, что в смерти Паши виновато его окружение. Свои последние дни Техник проводил с эскортницей Кристиной и наркодиллером Эдуардом. О последнем Ева высказалась так:

«Я видела этого Эдуарда, вообще не в себе человек — нетрезвый, неадекватный».

При этом Кристина являлась последней избранницей рэпера. Как объяснила Карицкая, эти отношения стали для музыканта возможностью не обязывать себя чем-то и просто веселиться.

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До последнего Ева пыталась повлиять на Техника. Как минимум, она хотела обратить его внимание на сына Ивана, которому были необходимы отношения с отцом.

«Он не получал от меня такого, хотел кутежа, веселья. А я объясняла, что у нас маленький ребенок, его нужно вырастить. Говорила: „Паш, ты понимаешь? Время-то летит, он быстро вырастет. Просто воспитай, подай ему пример. Вот ему исполнится 18 лет, и делай что хочешь», — поделилась с Собчак Карицкая.

Ева рассказала, что перед своей смертью Техник регулярно употреблял наркотики. Из-за своего окружения он не мог отказаться от зависимости, а перед комой его уже один раз откачивали. Тогда у него западал язык, но музыканта спасли с помощью капельниц. При чем с Кристиной у Паши практически не было отношений, так как он постоянно был под наркотиками.


Предсказание Техника о своей смерти


Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

По признанию Карицкой, она почувствовала неладное и решила связаться с менеджером Техника. Тот ей рассказал о случившемся, а именно что рэпер находится под ИВЛ. Ева заявила, что Паше нужны были врачи, но Эдуард и Кристина попытались привести в чувства музыканта с помощью капельниц. В итоге у Техника началась инфекция и его ввели в искусственную кому.

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Перед поездкой в Тайланд Паша заявил менеджеру:

«Наверное, я там кони двину».

Ева отметила, что Техник не боялся смерти и всегда стремился убежать от реальности. В этом она сравнила рэпера с Куртом Кобейном, с которым он умер в один день, 5 апреля.

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«Если он младше, это не будет красным флагом»: Алсу назвала приемлемую разницу с мужчиной
Алсу считает, что мужчина и женщина в отношениях должны быть одного поколения
09 апреля 2025, 22:31

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певицу Алсу Абрамову уже не раз спрашивали о потенциальном партнере. Исполнительница хита «Иногда» ответила журналу VOICE на вопрос о приемлемой разнице в возрасте между мужчиной и женщиной в отношениях.
«Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом (…) Я все-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнеров в отношениях», — прокомментировала Алсу.
Она отметила, что у потенциальных партнеров должны быть общие темы для разговора, интересы, друзья и круг общения. Перед этим Алсу заявила, что всех девушек интересуют молодые и уверенные в себе парни. Знаменитость подчеркнула, что ее сердце нужно покорить хорошим отношением, а удивить — «очень сложно».

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«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
StarHit: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
09 апреля 2025, 20:01

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Сергей Шнуров посвятил свой новый трек рекорду хоккеиста Александра Овечкина, пишет StarHit. На днях спортсмен побил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
«Писать песню не планировал, но послушал Жукова и стало стыдно, пришлось срочно исправлять ситуацию!» — сказал лидер группы «Ленинград».

Накануне в соцсетях было выложено видео, где певица Зоя поет оду хоккеисту. Послушать ее можно будет уже сегодня в полночь на известных музыкальных сервисах. А вот солист Сергей Жуков подарил Овечкину видеоклип на любимую песню капитана «Вашингтон Кэпиталз» «18 мне уже». Более того, летом 2022 года на концерте Жукова в «Лужниках» Овечкин спел с ним композицию «Крошка моя».

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«Как-то неловко»: Познер отреагировал на новость о возможном признании иноагентом Урганта
Познер заявил, что проверки на иноагентство Урганта вызывают неловкое чувство
09 апреля 2025, 19:40

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Проверки на иноагентство телеведущего Ивана Урганта вызывают неловкость, заявил «Абзацу» журналист Владимир Познер.
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — прокомментировал Познер.

Перед этим депутат Госдумы Николай Новичков сообщал, что Минюст начал проверку в отношении Урганта. Если министерство обнаружит сведения, подтверждающие признаки иноагента, встанет вопрос о включении телезвезды в соответствующий реестр. Новичков считает, что Ургант зарегистрирован во Франции в качестве бизнесмена.

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