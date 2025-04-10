«Звучит довольно страшно»: Певица Ханна рассказала о наказаниях для своих детей

Анна Иванова/Ханна и Павел/Пашу Курьянов (Фото: Телеграм @lifewithhanna)
Многие люди имеют совершенно разные, порой противоположные взгляды на то, как следует воспитывать детей. О своих педагогических опытах рассказала 32-летняя известная российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под своим творческим псевдонимом Ханна.
Артистка растит двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу, рождённых в браке с её мужем, генеральным директором музыкального лейбла Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым. Впервые Ханна стала мамой в 2018 году. А недавно в своей социальной сети она опубликовало трогательное видео со своей младшей доченькой, появившейся на свет в 2023 году.
На кадрах молодая мама ласково и успокаивающе гладит девочку по руке, а та напряжённо смотрит куда-то в сторону. Возможно, на экран телевизора. Подписчики задали певице вопрос, наказывает ли она своих детей. Анна назвала себя строгой матерью и подробно рассказала о своих методах воспитания детей.
Поп-звезда уверена, что детей просто необходимо контролировать, направлять и совершенствовать с самых ранних лет. Именно это они и делают вместе со своим мужем-продюсером.
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На кадрах молодая мама ласково и успокаивающе гладит девочку по руке, а та напряжённо смотрит куда-то в сторону. Возможно, на экран телевизора. Подписчики задали певице вопрос, наказывает ли она своих детей. Анна назвала себя строгой матерью и подробно рассказала о своих методах воспитания детей.
«Деток я не ругаю, в смысле, не кричу, но наказываю и провожу беседы в каждом случае, когда они не правы! Лишаю каких-то удовольствий в наказание за действия, которые нельзя совершать. Мы заранее обсуждаем, за что и какое может быть наказание», — заявила Ханна.
Поп-звезда уверена, что детей просто необходимо контролировать, направлять и совершенствовать с самых ранних лет. Именно это они и делают вместе со своим мужем-продюсером.
«Звучит страшно, но я считаю, что деткам нельзя давать слабину и оставлять без внимания вещи, которые могут привести к тому, что ребенок вырастет самодовольным и безответственным», — заключила Ханна.
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Александр Бойцов