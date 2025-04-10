«Здорово, что вспоминают»: Макаров из «Кадетства» актер Головин рассказал о ностальгии по прошлым проектам

Александр Головин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Александр Головин стал известен еще в начале своего жизненного пути. Будучи ребенком актер уже отлично отыгрывал хулиганов в «Ералаше» за что его и полюбили зрители. Взрослея Александру предлагали только новые роли и ему удалось остаться востребованным артистом по сей день.
Старые проекты Головина обретают вторую жизнь благодаря интернету. Проекты «Повелитель луж», «Сволочи», «Кадетство» до сих пор на слуху, пусть и были выпущены почти два десятилетия назад. Как заявил сам Александр, он положительно относится к данной тенденции.
Несмотря уже на сложившуюся карьеру, Александр открыт к новым проектам и готов к экспериментам ради роли. Головин не против похудеть или потолстеть, но все-таки у него есть определенное табу. По словам Александра, он никогда не снимется в картине, которая станет искажать исторические события.
Напомним, что Александр Головин сыграл суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство». К тому же актер отметился ролью в фильме «Сволочи», где исполнял роль диверсанта подростка по кличке «Кот». Следом в карьере Головина были роли в серии фильмов «Елки», а еще в проектах «Восьмидесятые», «Папины дочки» и «Ч/Б».
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«Здорово, что вспоминают! Сериалы были действительно замечательные: „Кадетство“, „Ералаш“. Я сам часто вижу их у себя в ленте. Может быть, потому что периодически смотрю, и алгоритмы подкидывают. Я позитивно отношусь к тому, что люди ностальгируют по 2002–2007 годам. Это было хорошее время, и если хочется его вспомнить, почему бы и нет», — сказал Головин изданию Kudago.
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Несмотря уже на сложившуюся карьеру, Александр открыт к новым проектам и готов к экспериментам ради роли. Головин не против похудеть или потолстеть, но все-таки у него есть определенное табу. По словам Александра, он никогда не снимется в картине, которая станет искажать исторические события.
«У меня был случай: меня утвердили в фильм про Афганистан, снимать должен был зарубежный режиссер. Я показал сценарий отцу — он вертолетчик, участвовал в боевых действиях. И он сказал: «Саш, такого не было». И тогда я понял, что не хочу быть частью истории, которая перевирает факты», — говорит Головин.
Напомним, что Александр Головин сыграл суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство». К тому же актер отметился ролью в фильме «Сволочи», где исполнял роль диверсанта подростка по кличке «Кот». Следом в карьере Головина были роли в серии фильмов «Елки», а еще в проектах «Восьмидесятые», «Папины дочки» и «Ч/Б».
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Иван Мусатов