«Здорово, что вспоминают»: Макаров из «Кадетства» актер Головин рассказал о ностальгии по прошлым проектам

Александр Головин стал известен еще в начале своего жизненного пути. Будучи ребенком актер уже отлично отыгрывал хулиганов в «Ералаше» за что его и полюбили зрители. Взрослея Александру предлагали только новые роли и ему удалось остаться востребованным артистом по сей день.