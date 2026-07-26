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Анжелика Варум дважды за год едва не лишилась квартиры в Майами из-за долгов

Анжелика Варум (Фото: Instagram* @avarum)

Анжелика Варум столкнулась с коммунальными долгами за квартиру в Майами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь об апартаментах в ЖК Aventi at Aventura 2001 года постройки.



Ежегодный налог на недвижимость составляет для певицы 5,8 тысячи долларов, ежемесячные взносы в ТСЖ — 700 долларов. Квартиру площадью 122 м² она приобрела в январе 2021-го за 345 тысяч долларов, сейчас такие объекты стоят около 750 тысяч.

В июле 2024 года на апартаменты наложили залог (Lien) — это запрещает продажу и портит кредитную историю в США. Варум погасила долг через полгода, заплатив 5,3 тысячи долларов штрафа с пенями.

В январе 2025-го ограничения сняли, но в октябре управляющая компания снова наложила залог из-за долга в шесть тысяч. Во второй раз певица оплатила задолженность через три месяца, в январе 2026-го, опасаясь суда и принудительной продажи жилья.

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Ольга Щелокова

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