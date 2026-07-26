Анжелика Варум дважды за год едва не лишилась квартиры в Майами из-за долгов

26 июля 2026, 10:35

Анжелика Варум (Фото: Instagram* @avarum)

Анжелика Варум столкнулась с коммунальными долгами за квартиру в Майами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь об апартаментах в ЖК Aventi at Aventura 2001 года постройки.