«Она уже сыграла неумело»: Лоза усомнился в актёрском будущем Анны Пересильд

26 июля 2026, 10:29

Юрий Лоза раскритиковал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Юрий Лоза раскритиковал 17-летнюю Анну Пересильд за поступление в Московскую школу кино. В беседе с Woman.ru музыкант заявил, что учиться девушка идёт лишь ради диплома.





Певец усомнился в мотивации Анны. По мнению Лозы, Пересильд уже чувствует себя звездой и не нуждается в полноценном обучении.

«Я гарантирую, что поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она всё равно учиться не будет», — сказал он.

«Она уже сыграла неумело. Её сунули в эти фильмы только потому, что она дочка Пересильд», — отметил артист.