«Она уже сыграла неумело»: Лоза усомнился в актёрском будущем Анны Пересильд
Юрий Лоза раскритиковал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино
Юрий Лоза раскритиковал 17-летнюю Анну Пересильд за поступление в Московскую школу кино. В беседе с Woman.ru музыкант заявил, что учиться девушка идёт лишь ради диплома.
Певец усомнился в мотивации Анны. По мнению Лозы, Пересильд уже чувствует себя звездой и не нуждается в полноценном обучении.
«Я гарантирую, что поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она всё равно учиться не будет», — сказал он.Кроме того, поэт связал появление девушки в кино с известностью родителей, а не с актёрскими способностями.
«Она уже сыграла неумело. Её сунули в эти фильмы только потому, что она дочка Пересильд», — отметил артист.Лоза отметил, что в киноиндустрии сейчас снимаются преимущественно дети известных людей. По его словам, они получают роли благодаря тому, что их родители обладают рычагами влияния на карьерные процессы. Певец подчеркнул, что несовершеннолетних продвигают в кино независимо от наличия у них актёрского таланта.